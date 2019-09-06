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境外資金匯回專法上路 企業首案匯回4億多元

2019-09-06 12:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

境外資金匯回管理運用及課稅條例自今年8月15日施行，全台首件營利事業申請案，經財政部中區國稅局及指定受理銀行完成聯合審查通過，為國內產業挹注上億元資金活水及投資。

財政部中區國稅局表示，首案申請人為上市公司，因為過去沒有重大資金需求，境外轉投資事業所賺取的盈餘多保留於境外未分配匯回台灣，近年來公司因應下游產品消費偏好的改變，積極投入研發並與國際大廠共同開發新產品，已開花結果。

適逢政府相繼推出鼓勵投資台灣的優惠措施，國稅局表示，這間上市公司財務主管今年7月主動向國稅局諮詢服務窗口詢問資金匯回條例及產業創新條例相關規定，經雙方密切聯繫後，遞件申請適用資金匯回條例。

中區國稅局表示，申請人預計一年內自其具重大控制力或影響力的境外轉投資事業獲配並分批匯回轉投資收益合計4億餘元，用來支應母公司深耕台灣擴建廠房及購置設備所需資金。

中區國稅局表示，本案從事前諮詢階段到後續申請，國稅局全程提供詳細說明並主動提醒受理銀行作業及申請實質投資應注意的細節，讓申請人安心且不到10個工作日即完成審查，未來將持續協助匯回資金及申請實質投資等相關事宜。

中區國稅局貼心提醒，資金匯回條例是由國稅局單一窗口受理申請，國稅局收到申請案後再將案件送申請人指定之受理銀行進行洗錢防制及資恐防制審查。前述申請案因該局提醒公司先向指定受理銀行洽妥審查應備文件後向國稅局提出申請，故能縮短審查核准所需時間。

考量實務上各個申請案情況不同，在洗錢防制及資恐防制上所需文件不盡相同，申請人如欲加速各申請案件審查作業，可先（或同步）向指定受理銀行洽妥應備文件，再向申請人戶籍所在地或登記地國稅局提出申請。

國稅局洗錢防制財政部
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