企併法翻修 瞄準四大面向

2019-09-06 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



併購下市案件創新高，小股東權益引發關注，金管會主委顧立雄昨（5）日首度表示，金管會建議經濟部後，目前企併法正從四面向討論中，包括強化資訊揭露、下市標準、利益迴避及異議股東股份收買問題。

根據金管會資料，近五年因併購下市櫃的公司有41家，其中，去年一年就有15家，為近年來新高；不少併購下市案被市場質疑是大股東的金錢遊戲，小股東完全沒有置喙空間。

顧立雄昨天出席活動受訪時，對於併購下市案件愈來愈多，小股東權益如何確保問題表示，企併法規定金管會提出建議後，目前在經濟部商業司討論中。

主要有幾個面向，包括第一強化資訊揭露，第二是併購下市標準問題，第三是異議股東股份的收買問題，第四則是利益迴避問題，目前正由經濟部召集各界徵詢意見中。

知情官員表示，為保障股東權益，金管會請證交所蒐集國外作法後，函請經濟部檢討企併法參考。其中異議股東股份收買問題，主要是檢討是否擴大對異議股東收買範圍等。

官員表示，現行規定，股東必須在股東會前以書面表示異議，等於放棄表決權，才能請求公司按公平價格收買其股份規定，未來將檢討是否放寬為在股東會上投票反對者，也可請求公司買回股份。

除此，也有學者建議，應給小股東有機會選擇，可以跟大股東一樣繼續留下來當被併購下市公司的股東，而不是只能被現金逐出。

目前併購下市案，股東會表決門檻是三分之二，低於其他國家的四分之三，對於是否贊成提高下市門檻？顧立雄說，這可以拿來討論，我們主要是彙整其他國家的作法供經濟部參考，若有利益迴避的話，下市門檻也會某種程度調整。

顧立雄表示，利益迴避是在董事會？還是股東會也要迴避？這都是議題，總的來講，金管會彙整美國、香港等其他國家作法，供經濟部參考。