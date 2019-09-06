親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

企併法翻修 瞄準四大面向

2019-09-06 01:16經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

併購下市案件創新高，小股東權益引發關注，金管會主委顧立雄昨（5）日首度表示，金管會建議經濟部後，目前企併法正從四面向討論中，包括強化資訊揭露、下市標準、利益迴避及異議股東股份收買問題。

根據金管會資料，近五年因併購下市櫃的公司有41家，其中，去年一年就有15家，為近年來新高；不少併購下市案被市場質疑是大股東的金錢遊戲，小股東完全沒有置喙空間。

顧立雄昨天出席活動受訪時，對於併購下市案件愈來愈多，小股東權益如何確保問題表示，企併法規定金管會提出建議後，目前在經濟部商業司討論中。

主要有幾個面向，包括第一強化資訊揭露，第二是併購下市標準問題，第三是異議股東股份的收買問題，第四則是利益迴避問題，目前正由經濟部召集各界徵詢意見中。

知情官員表示，為保障股東權益，金管會請證交所蒐集國外作法後，函請經濟部檢討企併法參考。其中異議股東股份收買問題，主要是檢討是否擴大對異議股東收買範圍等。

官員表示，現行規定，股東必須在股東會前以書面表示異議，等於放棄表決權，才能請求公司按公平價格收買其股份規定，未來將檢討是否放寬為在股東會上投票反對者，也可請求公司買回股份。

除此，也有學者建議，應給小股東有機會選擇，可以跟大股東一樣繼續留下來當被併購下市公司的股東，而不是只能被現金逐出。

目前併購下市案，股東會表決門檻是三分之二，低於其他國家的四分之三，對於是否贊成提高下市門檻？顧立雄說，這可以拿來討論，我們主要是彙整其他國家的作法供經濟部參考，若有利益迴避的話，下市門檻也會某種程度調整。

顧立雄表示，利益迴避是在董事會？還是股東會也要迴避？這都是議題，總的來講，金管會彙整美國、香港等其他國家作法，供經濟部參考。

據了解，根據證交所蒐集的國外資料，包括美國、英國、日本，新加坡及香港，對於上市櫃公司等併購下市案，董事多訂有利益迴避規定，股東會表決門檻也高於我國，對小股東權益保障相對多。

企併法有關股東權益檢討重點 圖／經濟日報提供
企併法有關股東權益檢討重點 圖／經濟日報提供
分享

股東會併購金管會
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

企業併購法修法 可能在選後

2019-09-06 01:20

繳遺產稅、贈與稅 多2管道

2019-09-05 14:12

股票遺產稅 2狀況最易漏報

2019-09-05 14:11

境外資金回臺 如何選擇最佳課稅方式？

2019-09-05 11:26

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:24

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

教學員製酒 不視為私釀

2019-09-04 23:36

資金匯回專法／課稅客體不同 可併用優惠

2019-09-04 23:36

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

海外繳所得稅 回台可抵減

2019-09-04 23:36

廢印花稅有譜？行政院：最遲下周送行政院會列會期優先法案

2019-09-04 16:36

財部雲端稅務帳戶 上線

2019-09-03 23:37

凱博觀點／境外股權移轉 注意稅務風險

2019-09-03 23:37

投資5G、智慧機械 雙重優稅

2019-09-03 23:37

雲端稅務帳戶上線啦 個人稅務資訊一鍵查詢

2019-09-03 12:59
看更多

熱門文章

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

台橡、泰豐等六台商回流 累計投資金額逾5,767億元

2019-09-05 19:04

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

不畏美中貿易戰！ 台灣這些小而美產業出口逆風成長

2019-09-05 19:45

蝦皮史上最大規模拚99購物節 目標單日訂單翻倍成長

2019-09-05 15:12

國票金想併安泰銀行？ 顧立雄：沒這麼簡單

2019-09-05 17:00

台灣人到底多愛買保險？這些數據會說話

2019-09-05 13:26

東奧商機來了 信用卡日韓回饋3％

2019-09-05 11:18

香港撤回逃犯條例修訂草案 新台幣連兩日走升

2019-09-05 16:28

玉山金控12度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名

2019-09-05 18:18

台商回流穩 商研院：明年1月前景氣持續下滑但降速減緩

2019-09-05 11:08

亞洲頂尖永續超級女性 國泰金控投資長程淑芬出線

2019-09-05 10:27

阿里巴巴「採購節」開跑 盼為台灣中小企注入外貿動能

2019-09-05 09:34

夏普與三星 達成無線通訊專利許可協議

2019-09-05 14:22

解決台商缺工！外勞增聘比率提高 電子業受惠

2019-09-05 14:22

台商回台投資方案再放寬外勞聘僱 最高可增聘15％

2019-09-05 13:36

股票遺產稅 2狀況最易漏報

2019-09-05 14:11

元大校務網逾9萬學子使用 元大銀行校園行動支付再升級

2019-09-05 08:20

工研院訪微軟總部 交流AI晶片趨勢

2019-09-05 14:22

電商喜迎中秋 各出奇招

2019-09-05 14:22

拚2030公車電動化 交通部盼提升電池自製力

2019-09-05 22:42

繳遺產稅、贈與稅 多2管道

2019-09-05 14:12

微熱山丘將在南投投資18億元 建智能化工廠

2019-09-05 19:14

新壽健身外溢保單 短短三天賣逾1,500件

2019-09-05 15:28

保險業上半年爭議案件年增5成 為金融業最高

2019-09-05 12:13

併購下市案件愈來愈多 顧立雄：三面向檢討保障小股東

2019-09-05 16:32

台幣開高走高 盤中升值逾1角

2019-09-05 14:22

元大證券取得美國國稅局QI資格

2019-09-05 08:19

華航拚Q3轉盈 抽獎送60萬哩

2019-09-05 14:22

商研院預測：就業、消費、金融部門景氣轉弱

2019-09-05 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top