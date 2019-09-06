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中秋送禮支出 不能抵營業稅

2019-09-06 02:22經濟日報 記者程士華／台北報導

高雄國稅局提醒，中秋佳節即將到來，公司行號不論是購置禮盒送給往來客戶及員工，或是舉辦旅遊行程招待客戶，須注意申報營業稅時不能扣抵銷項稅額；申報營所稅時更要注意列報欄位屬於「交際費」或「其他所得」，小心別讓受招待的客戶，額外徒增所得申報問題。

官員表示，營業人常在中秋節、春節等節慶假日，宴請或餽贈禮品給往來客戶或員工，這類餐費及禮品支出，相關進項憑證（如發票）性質屬於交際應酬或酬勞員工，依據《加值型及非加值型營業稅法》第19條規定，不得申報扣抵銷項稅額，也是就不能抵減當期應納營業稅。

若是拿原本就要出貨的商品，轉而贈送客戶或員工作為中秋禮盒，也要依營業稅法第3條規定，視為銷售貨物，並按時價開立統一發票。

官員指出，若有公司以旅遊行程招待客戶，只要業者與客戶間沒有約定任何條件，純粹招待經銷商或客戶的旅遊支出，可以按「交際費」列報，只是應注意年度交際費總額上限。

然而業者若與經銷商或客戶約定，必須達到一定進銷貨數量或金額，作為招待旅遊的條件，官員強調，這筆費用的性質就類似獎勵金或促銷費用，要按實際支出金額列報為「其他費用」，不只業者本身要列報，還要依法填發免扣繳憑單給客戶，客戶也因此要列報其他收入或其他所得，併入當年度營所稅或綜所稅總額。

官員表示，即便會影響客戶的所得申報，業者給出回饋只要設有資格條件，就應列報為其他收入並辦理扣繳，不能隨意轉列交際費申報，若國稅局於查核過程中發現合約、文件中記載相關條件，可能反而會影響雙方當年度申報。

中秋贈禮、招待旅遊稅務問題 圖／經濟日報提供
中秋贈禮、招待旅遊稅務問題 圖／經濟日報提供
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營業稅中秋節國稅局
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