繳遺產稅、贈與稅 多2管道

2019-09-05 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程士華 ／台北報導



遺產稅及贈與稅繳納管道越來越多元，台北國稅局表示，從今年8月1日開始，各區國稅局新增「信用卡」或「活期儲蓄存款帳戶轉帳」兩種繳稅方式，讓繳遺產稅及贈與稅變得更方便。

官員說，遺產稅及贈與稅原本就可以到金融機構臨櫃繳納、透過晶片金融卡轉帳繳納，現在還有許多e化措施，只要透過以手機掃描繳款書上的QR code，就能選擇以活期存款帳戶或信用卡繳稅。

不會掃描QR code也沒關係，官員表示，可以上網搜尋「網路繳稅服務」網站，進入後選擇繳款類別，輸入繳款書上的銷帳編號、繳款金額、繳納截止日、期別代號及識別碼，透過這個管道也一樣能夠透過信用卡、活期帳戶轉帳快速繳稅。

官員也提醒民眾，利用信用卡等線上繳稅，要記得保留繳納完成的訊息資料，直接列印出來，就能快速申請核發繳清證明。

不過以遺產稅為例，有些案件遺留大量非現金財產，讓繼承人一時之間難以繳清遺產稅，因而申請分期繳納，官員表示，這類案件就沒辦法適用信用卡、活期帳戶轉帳等便民措施繳費。

台北國稅局局長許慈美也提醒，納稅義務人要在被繼承人死亡日起六個月內申報遺產，要是因為人在國外等情況，無法於六個月內申報，就該申請延期申報，別因為手邊文件不齊全，因而疏忽六個月的申報期限。