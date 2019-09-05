親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

李猶龍遭約談 新聞科業務兩天前移竹縣長室

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

繳遺產稅、贈與稅 多2管道

2019-09-05 14:12聯合晚報 記者程士華／台北報導

遺產稅及贈與稅繳納管道越來越多元，台北國稅局表示，從今年8月1日開始，各區國稅局新增「信用卡」或「活期儲蓄存款帳戶轉帳」兩種繳稅方式，讓繳遺產稅及贈與稅變得更方便。

官員說，遺產稅及贈與稅原本就可以到金融機構臨櫃繳納、透過晶片金融卡轉帳繳納，現在還有許多e化措施，只要透過以手機掃描繳款書上的QR code，就能選擇以活期存款帳戶或信用卡繳稅。

不會掃描QR code也沒關係，官員表示，可以上網搜尋「網路繳稅服務」網站，進入後選擇繳款類別，輸入繳款書上的銷帳編號、繳款金額、繳納截止日、期別代號及識別碼，透過這個管道也一樣能夠透過信用卡、活期帳戶轉帳快速繳稅。

官員也提醒民眾，利用信用卡等線上繳稅，要記得保留繳納完成的訊息資料，直接列印出來，就能快速申請核發繳清證明。

不過以遺產稅為例，有些案件遺留大量非現金財產，讓繼承人一時之間難以繳清遺產稅，因而申請分期繳納，官員表示，這類案件就沒辦法適用信用卡、活期帳戶轉帳等便民措施繳費。

台北國稅局局長許慈美也提醒，納稅義務人要在被繼承人死亡日起六個月內申報遺產，要是因為人在國外等情況，無法於六個月內申報，就該申請延期申報，別因為手邊文件不齊全，因而疏忽六個月的申報期限。

U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

股票遺產稅 2狀況最易漏報

2019-09-05 14:11

境外資金回臺 如何選擇最佳課稅方式？

2019-09-05 11:26

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:24

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

教學員製酒 不視為私釀

2019-09-04 23:36

資金匯回專法／課稅客體不同 可併用優惠

2019-09-04 23:36

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

海外繳所得稅 回台可抵減

2019-09-04 23:36

廢印花稅有譜？行政院：最遲下周送行政院會列會期優先法案

2019-09-04 16:36

財部雲端稅務帳戶 上線

2019-09-03 23:37

凱博觀點／境外股權移轉 注意稅務風險

2019-09-03 23:37

投資5G、智慧機械 雙重優稅

2019-09-03 23:37

雲端稅務帳戶上線啦 個人稅務資訊一鍵查詢

2019-09-03 12:59

科技貨品出口趨嚴 記得逐季申請許可

2019-09-02 23:15

期限內提農用證明 農地法拍免土增稅

2019-09-02 23:15

捐助運動員列扣 明年適用

2019-09-02 23:15

雲端發票兌獎 增40萬組500元

2019-09-02 23:15

超浪費！電子發票不e化 每年浪費59億張紙

2019-09-02 19:54

境外電商首例！網路影音業者漏稅未報 連補帶罰50萬元

2019-09-02 18:52

廢除印花稅 行政院將列優先法案

2019-09-02 14:35

雲端稅務帳戶上線 未來個人綜所、房屋、牌照稅都可查

2019-09-03 12:40
看更多

熱門文章

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

金管會前八月罰14家保險公司 金額4,200萬元直追去年

2019-09-04 19:03

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

新光三越總座吳昕陽：台中計畫再展店 談A13加入是壓力也是動力

2019-09-04 18:21

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

打臉劉世芳 高雄銀行賣地七搶一

2019-09-04 17:26

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

華南銀行 全面禁止理專代客戶處理帳務金流

2019-09-05 01:14

信用卡數 衝破雙卡風暴障礙

2019-09-05 00:26

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

ETF進步獎 臺企銀奪冠

2019-09-04 23:54

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

台積電效應 東煒建設落腳台南樹谷園區建大型物流中心

2019-09-04 19:43

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

新光三越總座吳昕陽首露面談經營新方針 說了這六個字

2019-09-04 17:07

義隆立積8月業績亮麗 營收衝歷史新高

2019-09-04 17:18

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

華映200移工沒頭路 移民署送中秋禮關懷

2019-09-04 19:45

憂我被列操縱國 工商界：匯率問題 應以台商為重

2019-09-05 00:34

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

麗晶之夜 進帳1.5億

2019-09-05 00:15

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top