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黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

立法委員國會辦公室召開「邁向居住正義、台灣需要囤房稅」公聽會，專家學者對囤房稅提出諸多建議，黃國昌表示將推動囤房稅修法。對此，財政部表示尊重。

時代力量立委黃國昌。記者蔡晉宇／攝影
時代力量立委黃國昌。記者蔡晉宇／攝影
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財政部表示，為擴大自用住宅與非自用住宅稅率差距，提高房屋持有成本，抑制房產炒作，並保障自住權益，房屋稅條例規定，住家用房屋供自住或公益出租人出租使用者，稅率1.2%；其他供住家用者，稅率最低不得少於1.5%，最高不得超過3.6%。各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率。

不過，目前各地方政府非自住的住家用徵收率，僅台北市、宜蘭縣及連江縣按持有戶數訂定差別稅率，桃園市為2.4%，新竹縣為1.6%，餘新北市等17個縣市均為最低稅率1.5%。

黃國昌提出4點重點建議，包括：一、全國僅持有1戶自住房屋者稅率調降至1%；二、房屋稅條例明定自住房屋的標準及戶數；三、非自住住家用房屋提高法定稅率下限並明定多戶者差別稅率；四、非自住住家用房屋出租者適用較低稅率，未出租者依持有戶數適用差別稅率。

財政部表示，目前台北市及台南市訂定全國單一自住實質稅率為1%，自住標準由財政部訂定，若修法改由房屋稅修法明定，財政部表示尊重，也正洽詢各地方政府，對由中央明定差別稅率戶數及稅率級距的建議。

至於，非自住住家用房屋區分出租及未出租，財政部表示，房屋稅為底冊稅，於每年5月開徵，租賃資料涉及稅籍底冊正確性，恐需透過納稅義務人申報，才能據以正確核課，稽徵技術有待進一步評估。

財政部房屋稅地方政府黃國昌
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