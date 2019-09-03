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雲端稅務帳戶上線 未來個人綜所、房屋、牌照稅都可查

2019-09-03 12:40聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部透過臉書宣布，將稅務資訊雲端化並開放查詢，新推出雲端稅務帳戶（https://bit.ly/2YNY1pZ），納稅人只要準備好讀卡機，透過自然人憑證或已註冊健保卡，就可以查詢自己的繳稅、退稅及欠稅資料。

財政部表示，納稅人日後除了現有的金融帳戶等，又多了一個戶頭，就是雲端稅務帳戶，可查近五年的繳、退及欠稅資訊。稅務查詢範圍擴大中，目前可查綜合所得稅及房地合一稅；九月底再新增房屋稅、地價稅及使用牌照稅；今年底，再整合所有地方稅，讓納稅人稅務資訊全掌握。

財政部新推出雲端稅務帳戶（https://bit.ly/2YNY1pZ），納稅人...
財政部新推出雲端稅務帳戶（https://bit.ly/2YNY1pZ），納稅人只要準備好讀卡機，透過自然人憑證或已註冊健保卡，就可以查詢自己的繳稅、退稅及欠稅資料。圖／取自財政部臉書
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