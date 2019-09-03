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中國《土增稅》徵求意見告一段落 該觀察哪些重點？

2019-09-03 10:59經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中國土地增值稅自1993年開徵，作為中國其中一項非常重要但又最為繁複的稅種，最近頒布了法令修正的徵求意見稿，並在8月15日完成了第一階段的公開徵求意見，KPMG安侯建業聯合會計師事務所提醒，後續實施細則是觀察重點。

安侯建業China Practice會計師劉中惠表示，土地增值稅表面上是針對移轉房地產利益課稅，但有別於企業所得稅，是以「每個房地產項目」為核算單位，不像企業所得稅是針對公司「每年」所賺取的利潤課稅。

因此，房地產商如果只有某部分發展項目賺錢，另一些項目虧損的話，因為項目間彼此無法盈虧互抵，也有可能發生整體利潤不高，卻要繳納巨額的土地增值稅的情況。

安侯建業China Practice協理任之恒補充，這和行業型態及申報制度也有關，因為房地產開發項目進行往往需要一段很長的時間，而目前法令規定的徵管程序要求納稅主體「分期」進行土地增值稅清算。

每期項目的成本需要獨立核算，但以主要成本之一融資成本來說，往往在前期就先發生，這便容易造成前期增值低估，後期增值高估的情況。尤其土地增值稅是採超率累進制課徵，增值越高，稅率越高，因此，前述成本核算不平衡的問題，也是導致房地產商負擔高額土地增值稅的主因之一。

劉中惠指出，另一項導致土地增值稅高負擔的原因竟是藏在「優惠政策」裡。

依現行規定，如果是普通住宅的轉讓，增值率不超過20%，則可免徵土地增值稅。所謂普通住宅，指的是按一般民用住宅標準建造的居住用住宅，大部分地區規定室內面積不超過120平米或建築面積不超過144平米。

按照中國房地產市場的現況，普通住宅的增值率大部分僅在個位數字間，甚或負增值，故此上述政策的免稅效益其實非常有限，但因法令規定，即便為同一開發項目，普通住宅需與其他部分進行單獨的成本核算，可能拉高同一項目其他應稅部分的增值率。

即便企業試圖與稅務機關爭取放棄普通住宅優惠，藉此減輕同一項目的整體稅負，但在法無明文的情況下，稅務機關普遍否准有關操作。

至於改善作法，任之恒建議，可利用重新檢查成本核算，例如將室內裝潢費用或高級建材做直接歸屬，與普通住宅做區隔，藉此平衡普通住宅與其他部分的增值率，將可有效減輕土地增值稅稅負。

由此可知，核算單位的定義、成本歸屬及分攤將大大影響土地增值稅的稅負，但目前法令缺乏較為細緻的規定，此次徵求意見稿似乎也未帶來太大驚喜，對於很多先前常見的爭議問題仍未明確。

其中，針對普通住宅優惠政策，徵求意見稿僅規定各地方政府可決定對普通標準住宅增值率未超過20%者免徵土地增值稅，或將目前由稅務機關進行清算審核並告知納稅人結果的做法，改為納稅人自行完成清算的處理方式，都讓納稅人面對不確定性更大的稅務風險。

房地產所得稅

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