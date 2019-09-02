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超浪費！電子發票不e化 每年浪費59億張紙

2019-09-02 19:54經濟日報 記者程士華╱即時報導

電子發票政策歷經多年輔導，逾八成消費者及商家仍習慣拿實體發票，台北國稅局局長許慈美今（2）日於例行記者會表示，從2018年全年數據來看，整年共開出71.8億張，其中只有約12.8億張利用載具存進雲端，多數消費者仍索取紙本「電子發票證明聯」，印出來浪費的紙張高達59億張。

許慈美說，59億張電子發票證明聯，等於砍了11.6座大安森林公園的樹、可以堆出1,160棟的101大樓，要是消費者不好好利用雲端載具，總是讓店家把電子發票印出來，就沒辦法達到電子發票節能減碳的美意。

為了增加發票存雲端的誘因，許慈美表示，從本期9-10月期開始，使用載具儲存雲端發票的消費者，可以享有額外40萬組「雲端專屬獎」，面額500元，加上原本就有的100萬元獎15組、2,000元獎1.5萬組，透過載具儲存雲端發票，每期總獎金由0.45億元提高為2.45億元，中獎機率更由千分之5大大提高為千分之7，遠高於一般紙本發票。

許慈美提醒，民眾購物消費時請多利用手機條碼、悠遊卡、一卡通、信用卡、會員卡等載具儲存雲端發票，像她自已在5-6月期開獎時就真的有抽中雲端專屬獎，民眾於財政部電子發票整合服務平台、統一發票兌獎APP，將載具歸戶至手機條碼，就能享有自動對獎、中獎通知等功能，還不怕發票弄丟，更不怕哪天不小心放在口袋裡「洗掉」，不僅節能減碳，可以說是一舉數得。

雲端電子發票

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