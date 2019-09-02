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境外電商首例！網路影音業者漏稅未報 連補帶罰50萬元

2019-09-02 18:52經濟日報 記者程士華╱即時報導

多數境外電商業者已主動補報繳2017年營業額，但仍發現一家網路影音業者漏稅未報，...
多數境外電商業者已主動補報繳2017年營業額，但仍發現一家網路影音業者漏稅未報，連補帶罰共裁處50萬元。 美聯社
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境外電商漏稅挨罰首例出現，台北國稅局局長許慈美今（2）日於例行記者會表示，多數境外電商業者已主動補報繳2017年營業額，但仍發現一家網路影音業者漏稅未報，連補帶罰共裁處50萬元；今年10月起將寄發滯報通知書，提醒業者申報2018年營業額。

自2017年5月1日起，境外電商向台灣消費者販賣電子書、電影、電視劇、音樂等影音服務、線上遊戲或網路訂房等服務，若年銷售額超過新台幣48萬元，就應辦理稅籍登記、依規定報繳營業稅，許慈美表示，扣除已歇業家數，截至今年8月底已有122家業者辦理稅籍登記。

許慈美指出，台北國稅局已針對轄內漏稅境外電商作出首例裁罰，該業者經營今年才正式辦理進行稅籍登記，但是從國內金融機構查得刷卡交易紀錄，發現這家業者在2017年5月到2018年12月之間，透過提供付費教學影片的方式，向國內消費者收取合計達525萬元銷售額，換算為應稅銷售額後，補徵25萬元稅額，再加罰一倍罰鍰，連補帶罰共裁處50萬元。

許慈美表示，稽徵機關能夠透過國內金融業者刷卡交易紀錄，境外電商若有漏報營業額的情況，稽徵機關都能掌握，台北國稅局已針對業者寄發2017年營業稅滯報通知書，業者逾期未申報將補稅並加罰，該年度多數業者已經主動補報繳；針對2018年度滯報營業額，台北國稅局預計於今年10月起寄發通知。

針對未開立發票的境外電商，目前仍有為期一年的輔導期，2020年起將針對未開發票正式開罰，但122家業者之中，目前僅有5家業者依法開立發票。

電商國稅局營業稅

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