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北市地價稅自用住宅優惠稅率 申請至9月23日止

2019-08-30 11:23經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台北市稅捐處今（30）日表示，今年地價稅將於11月1日開徵，依稅法規定，土地所有權人適用自用住宅千分之2的優惠稅率，須於地價稅開徵40日，即9月22日前，向土地所在之稅捐機關提出申請，並五項要件經核准後才能適用。

台北市政府表示，9月22日因適逢例假日，因此申請期限順延至9月23日止，逾期申請須待次年才可適用

台北市稅捐處說明，一般用地稅率為千分之10至千分之55，自用住宅用地稅率為千分之2，二者相差至少四倍，適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，必須同時符合以下要件，缺一不可。

一、地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

二、土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記。

三、地上房屋沒有出租或營業情形的住宅用地。

四、土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，以一處為限。

五、都市土地面積以300平方公尺為限，非都市土地面積以700平方公尺為限。

台北市稅捐處提醒，辦竣戶籍登記是適用自用住宅用地稅率的法定要件，未供出租、營業使用的自用住宅用地，必須土地所有權人、配偶或直系親屬至少一人，在該地設立戶籍，才能節稅省荷包。

台北市政府補充，申請方式除了臨櫃、傳真或郵寄外，亦可透過該處網站連結至財政部稅務入口網或台北市民e點通等網站線上申請。

自用住宅地價稅財政部

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