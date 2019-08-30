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房東別再找藉口 內政部：租給租金補貼戶有三省稅好康

2019-08-30 11:05經濟日報 記者游智文╱即時報導

有網友表示，向房東表示想申請政府的租金補貼，結果房東跟她說，這樣會涉及報稅，算下來他會不划算。內政部發布即時新聞表示，法令有給房東三大稅賦優惠，呼籲有租金補貼需求的民眾請踴躍提出申請，有空餘屋的屋主，也多考量將住宅出租給領有租金補貼的社會及經濟弱勢民眾。

近日有一名女網友在臉書po文表示，得知政府要推出協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，於是傳line徵詢房東租屋後可否申請政府的租屋補助，房東回應這樣會涉及報稅，多出的費用也會轉嫁到原po的身上，算下來他會不划算，表明要跟太太商量後再給答覆。

原po感嘆說：「租屋補助是看得到吃不到，因為就算申請，費用還是會轉嫁到自己身上。」

對此，內政部營建署表示，為提高房東配合的誘因，已依住宅法第3條第3款規定訂定「公益出租人資格認定作業要點」，房東租給租金補貼戶即為公益出租人，享有綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅、房屋稅適用自用住宅稅率1.2%、地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2等稅賦減免。

營建署表示，房東租房子給租金補貼戶，除了月租1萬元免稅，1萬元以上的部分，也可扣除必要費用43%，包租代管更可扣到60%，只有40%租金需申報租金收入。

營建署表示，租金補貼自民國96年開辦迄今至107年，已有47萬278戶家庭受惠，108年計畫辦理6萬5,963戶，截至108年8月26日，已有6萬7,705戶家庭提出申請，單身青年婚育租金補貼計畫戶數則是2萬4,000戶。

內政部呼籲有租金補貼需求的民眾，踴躍提出申請，並請有空餘屋的屋主，可考量將住宅租給領有租金補貼的社會及經濟弱勢民眾。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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租金補貼房東

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