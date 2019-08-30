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營業稅扣抵 留意三種例外

2019-08-30 02:33經濟日報 記者程士華／台北報導

營業稅依據營業額課徵，若有公司本業必要的進項支出，可以扣抵當期銷項營業額，然而必須注意三種例外狀況不得扣抵，包括漏開統一發票被抓到、指定類型的進項支出，以及購買自用車的支出。

財政部台北國稅局表示，近來有個建設公司漏開一張面額200萬房屋款發票，漏稅金額10萬元，經函查後業者表示此案有委託房仲銷售，另提出一張20萬仲介費發票，希望作為進項折抵稅額1萬元，但最後國稅局仍以漏稅金額10萬元補稅並裁罰。

官員表示，這位業者主要違反《加值型及非加值型營業稅法》第19條，不得扣抵銷項的第一款規定，也就是未依規定保存發票等憑證，依據財政部2000年函釋，營業人透過進項稅額扣抵或退還稅額，前提是事前已作申報，要是在漏稅被查獲後才提出合法進項憑證，國稅局不宜核准扣抵；這項函釋經大法官釋字第660號認定，並無違憲。

不得扣抵營業稅的進項支出當中，還有三類貨物及勞務支出，官員指出，不是什麼發票都能拿來申報進項，原則上一定要與營運相關，因此「非供本業及附屬業務使用」是首要排除項目。

另外，關於交際應酬、酬勞員工的相關支出，稅法上雖然可以申報費用減輕營所稅，但是在營業稅方面，就不能申報為進項扣抵稅額。

第三種則是關於九人座以下小客車的支出，依法也不能扣抵進項，官員表示，這項規定與酬勞員工的性質類似，無論是買給老闆、買給員工自己開的小客車，都不得申報進項，就算是專門供員工通勤使用的小客車也不行；不過若是與公司業務相關，譬如說載運公司貨物、或是旅遊業收費性質載客的汽車，這些就可以申報進項。

三種單據不能申報營業稅進項 圖／經濟日報提供
三種單據不能申報營業稅進項 圖／經濟日報提供
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營業稅國稅局財政部

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