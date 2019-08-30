籲地方配合廢印花稅 林伯豐：貨物稅也重複課稅

工商協進會理事長林伯豐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院推動廢除印花稅引發部分縣市首長反彈，工商協進會理事長林伯豐昨天表示支持中央政府廢除印花稅，也呼籲地方政府應配合。他說，貨物稅也有重複課稅的問題，但工商界也明白取消貨物稅牽一髮動全身，因此之後會再提出。

對於工商團體有意提出取消貨物稅，財政部官員表示，貨物稅是對特定貨物課徵的特種消費稅，不僅是為了稅收，還具有經濟及社會政策功能，如促進國民健康、減少能源耗用並減輕環境汙染等，世界各國大多都有課徵。官員說，就像是對菸酒課稅，是希望降低民眾對菸酒的消費，貨物稅的課徵有其政策目的，和屬憑證稅的印花稅不一樣。

行政院長蘇貞昌五月廿一日接見工商協進會，會中同意工商界所提廢除印花稅的建議。林伯豐指出，工商界支持廢除印花稅有三大理由，分別是廢除印花稅是政府既有承諾、印花稅已經不合時宜、與印花稅有重複課稅之虞。至於廢除印花稅每年減少約一二○億元稅收，林伯豐說，中央已經承諾針對地方稅收不足，會在統籌稅款時一併來改善分配，「地方政府應該相信中央。」

林伯豐指出，中央政府應儘速研議修正「財政收支劃分法」，滿足地方政府的需求，「如果可以滿足地方政府需求，我想地方政府是不會反對的。」除印花稅外，過去工商界多次建議取消貨物稅。