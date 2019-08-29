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華府智庫台裔研究員捏造租約貸款 遭FBI逮捕起訴

漏開發票被抓到 恐喪失原有節稅權益

2019-08-29 19:40經濟日報 記者程士華╱即時報導

台北國稅局今（29）日提醒，若是漏開統一發票被抓到，恐怕會連帶影響本身節稅權益。...
台北國稅局今（29）日提醒，若是漏開統一發票被抓到，恐怕會連帶影響本身節稅權益。圖／聯合報系資料照片
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營業稅依據營業額課徵，若有公司本業必要的進項支出，可以扣抵當期銷項營業額，然而台北國稅局今（29）日提醒，若是漏開統一發票被抓到，恐怕會連帶影響本身節稅權益。

財政部台北國稅局表示，近來有個建設公司漏開一張面額200萬房屋款發票，漏稅金額10萬元，經函查後業者表示此案有委託房仲銷售，另提出一張20萬仲介費發票，希望作為進項折抵稅額1萬元，但最後國稅局仍以漏稅金額10萬元補稅並裁罰。

官員表示，這位業者主要違反《加值型及非加值型營業稅法》第19條，不得扣抵銷項的第一款規定，也就是未依規定保存發票等憑證，依據財政部2000年函釋，營業人透過進項稅額扣抵或退還稅額，前提是事前已作申報，要是在漏稅被查獲後才提出合法進項憑證，國稅局不宜核准扣抵；這項函釋經大法官釋字第660號認定，並無違憲。

不得扣抵營業稅的進項支出當中，還有三類貨物及勞務支出，官員指出，不是什麼發票都能拿來申報進項，原則上一定要與營運相關，因此「非供本業及附屬業務使用」是首要排除項目；另外關於交際應酬、酬勞員工的相關支出，稅法上雖可以申報費用減輕營所稅，但是在營業稅方面，就不能申報為進項扣抵稅額。

營業稅國稅局財政部統一發票

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