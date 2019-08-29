印花稅增中央地方矛盾 林伯豐籲速修正財政收支劃分法

2019-08-29 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



行政院將廢印花稅，地方政府憂稅收減少，工商團體則喊讚。工商協進會理事長林伯豐今（29）日重申，印花稅已不合時宜，多年修法未果，這次中央展現魄力廢除，工商界表示支持。不過，面對中央、地方矛盾，他呼籲，中央儘速研議修正財政收支劃分法，滿足地方財政需求。

工商協進會5月與行政院長蘇貞昌進行座談會，蘇會中喊出「經濟優先、稅收其次」立場，承諾廢除分花稅，指示財政部提出對策。中央、地方為此隔空交火，地方包括台北市長柯文哲在內，15縣市首長表態反對；行政院、財政部則強調將另找財源，明年度將推計畫型補助編列預算，補足地方政府稅收損失。

林伯豐指出，工商界支持廢除印花稅的理由有三，一是早在財政部民國74年推動新制營業稅時，印花稅就研擬取消，但始終停滯不前。經工商界多次反映，政府直到今年才同意檢討廢除。

第二，林伯豐稱，社會及經濟環境快速變遷，新型態交易日增，合約種類複雜，對於判斷合約是否應課徵印花稅，稅捐機關及納稅義務人常有爭議，造成徵納雙方之困擾；加上稽徵成本高，有礙工商經濟發展。

第三，林伯豐說，一般買賣、承攬、讓受及分割不動產等交易，經常同時構成不同稅目之課稅要件，例如印花稅與營業稅、土地增值稅及契稅，常造成企業與民眾重複課稅之疑慮。