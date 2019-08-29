財部：補助印花稅 保證不會少

2019-08-29 01:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



行政院擬廢除印花稅，不過藍營執政15縣市首長聯合發表聲明反對。財政部次長吳自心昨（28）日強調，針對地方稅收缺口，明年中央會以特別統籌分配稅款補助，後續年度則由財政部編列計畫型補助款，「保證不會少」。

據了解，印花稅存在於世界各國歷史長達近400年，當初是在經濟發展初期、欠缺課稅資料時，以貼憑證作為課稅依據。

隨著經濟成長，以及稅法立法技術越趨成熟，印花稅的重要性越顯式微。若干已開發國家雖仍保留印花稅，但課徵目的已產生變化，多作為干預市場的工具，例如香港祭出特別印花稅，目的就是為了打房。

國民黨15縣市首長昨共同聲明指出，印花稅每年規模121億元，是地方穩定財源，中央不該片面廢除。國民黨立委並主張，第一，在找到長期穩定財源前，印花稅不能廢；第二，必須全面性檢討《財政收支劃分法》。

吳自心表示，印花稅占整體稅收比重僅約0.5%，卻引起極大關注，主要是因為地方政府關切短少財源如何填補，依財政部初步規劃，目前來不及將補助編入2020年預算，因此明年會先由主計總處以特別統籌分配稅款支應；後續年度，會由財政部編列計畫型補助款來補足地方財源。

不過未來到底怎麼分，能讓所有地方政府滿意，才最關鍵。吳自心表示，印花稅近年來有增有減，近兩年呈現成長主要是由於離岸風電開發，若立法院順利三讀通過廢止印花稅法，財政部將邀集地方政府尋求共識，過去土地增值稅減半、遺贈稅調降，也都是中央與地方研商，擬定計算公式補助，印花稅也會比照辦理。

針對部分首長建議根本解決之道應該修財劃法，對此，吳自心表示，必須審慎評估，取得共識，才能推動修法。財政部長蘇建榮也曾表示，為避免政治干擾，在今年年底前不會提出財劃法修正草案。財劃法修法是有人多拿、有人就少拿的「零和遊戲」，由於涉及資源分配，地方政府意見難以取得共識，碰到選舉年，政治因素攪局，更是動輒得咎。

此外吳自心也澄清，廢除印花稅絕對不是「為富人減稅」，而是全民受惠。舉例來說，統一發票中獎額在新台幣250元以上，需要繳交千分之4的印花稅，未來廢除後，若對中三獎1萬元，就可省下40元印花稅。