採用特殊會計年度 兩個注意

2019-08-29 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北報導



南區國稅局表示，外商企業配合海外母公司在台灣採特殊會計年度時，應留意兩重點，一是變更後30天內，必須完成舊年度營利事業所得稅結算申報；二是舊年度未分配盈餘，應併入新會計年度計算。

南區國稅局官員表示，國內多數企業都是採曆年制會計年度，每年申報1月1日到12月31日期間的營所稅，但是針對外商企業，可能會為了配合外國母公司，而申請採特殊會計年度，譬如部份國家營利事業就是申報每年4月1日到隔年3月31日的營利所得。

曆年制營利事業要在每年5月申報前一年度營所稅，9月辦理當年度營所稅暫繳申報；而特殊會計年度雖然期程類似，但是開始月份不同，營所稅申報是在會計年度終結後第5個月，次年度暫繳申報則是年度終結後第9個月。

官員提醒，最需要注意的是申請變更會計年度的當年，變更後30天內，就要辦理舊年度營所稅結算申報，無論是曆年制改特殊年度，或是特殊年度改曆年制。

變更會計年度也會影響未分配盈餘報繳方式，變更前最後一年度的未分配盈餘，要併入新會計年度的第1期。

官員舉例，像去年就有間採7月制的A公司，從2018年開始變更會計年度為曆年制，因此A公司就要在1月30日前，申報2017年7月1日到12月31日的營利所得；至於2017年7月1日到12月31日尚未申報課稅的未分配盈餘，則是併入2018年度計算，今年申報。