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遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

圖為遠雄企業總部。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
圖為遠雄企業總部。聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
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遠雄建設（5522）今（27）日公告子公司遠雄營造接獲財政部國稅局裁處書，對此遠雄企業團發言人楊舜欽指出，已收到政府的裁處書，並尊重國稅局裁處，重申子公司遠雄營造並沒有國稅局所稱違規事項，公司在接獲裁處書之後，將依法提出行政救濟程序。

國稅局認定遠雄建設旗下子公司遠雄營造，在2012年7月1日至2017年6月30日間，未依法取得及給予他人憑證，違反營業稅法規定，處以5.69億元罰緩。

楊舜欽指出，子公司遠雄營造並無違規事項，不過對於國稅局裁罰予以尊重，接下來也會向國稅局申請復查、請求撤銷原核定及裁處，並提起訴願。

遠雄國稅局營業稅

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