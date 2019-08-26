熱炒、小吃店歡唱 比照KTV課稅

2019-08-26 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



若在店內設置卡拉OK伴唱服務，都要辦理娛樂稅稅籍登記，比照KTV模式課稅。圖／ingimage 分享 facebook 熱炒店、小吃店業者必知，若在店內設置卡拉OK伴唱服務，無論有沒有額外收費，都要辦理娛樂稅稅籍登記，比照KTV模式課稅。

屏東縣政府財稅局今（26）日表示，像熱炒、小吃店這類的餐廳，或是旅館、飯店等業者，常常會附設卡拉OK機台、放映電視螢幕設備，這種作法其實屬於《娛樂稅法》當中所規範的「其他提供娛樂設施供人娛樂」行為，有義務協助政府代徵娛樂稅，將稅額內含在銷售額中。

娛樂稅為地方稅的一種，針對不同的娛樂活動，各地設有不同稅率，官員表示，譬如會計制度健全、會使用發票的KTV店家，向國稅局申報銷售額時，就會分類出哪些屬於餐飲服務銷售額、哪些屬於娛樂行為銷售額，屏東稅局會從娛樂行為的銷售額中，依據10%的稅率課徵娛樂稅。

官員表示，店家只要提供娛樂設施，銷售價格中就應當內含娛樂稅，譬如設有卡拉OK機台的飯店業者，提供住房服務時，每間房間的訂價就應該包括使用娛樂設施的費用；針對未使用統一發票的小規模營業人，稽徵機關也會查定店家提供的娛樂設施數量，依標準進行課稅。

官員提醒，提供娛樂設施的營業人，應依規定辦理辦理娛樂稅稅籍登記、代徵報繳娛樂稅，未辦稅籍登記經查獲，將被處新台幣15,000元以上、15萬元以下罰鍰；短徵、短報、匿報娛樂稅，不僅會被追繳娛樂稅款，還會按應納稅額處5倍至10倍罰鍰。