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財政部：銷售再生能源憑證 須課營業稅

2019-08-26 17:50經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部今（26）日發布解釋令，明訂營業人銷售再生能源憑證，屬於銷售勞務，必須就其銷售額依法課徵營業稅。官員表示，解釋令發布後，也給予業者輔導期至今年11月15日止，若輔導期結束後仍未補報繳所漏營業稅，稽徵機關將祭出罰則，最高可罰所漏稅額五倍以下罰鍰。

再生能源憑證交易制度自2017年上路，每發出1,000度綠電，就有一張再生能源憑證。隨著此類交易越來越多，外界也關注相關稅務議題。

財政部官員表示，其實再生能源憑證交易制度上路後，多數交易案件都會依規定報繳營業稅，不過仍有零星稽徵機關有疑問，也曾有立委向財政部詢問，確認憑證交易是否需課徵營業稅，因此特別發布解釋令，讓規定更為清楚。

官員表示，解釋令發布後，若營業人發現過去有應繳而未繳營業稅狀況，可儘快補報補繳，財政部也給予業者輔導期，在今年11月15日前未依規定報繳營業稅者，稽徵機關會積極輔導，免依營業稅法及稅捐稽徵法規定裁罰。

依據營業稅法第51條規定，有短漏報營業稅等情形者，除追繳稅款外，按所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業。官員提醒，業者如過去銷售再生能源憑證，有應報、未報營業稅者，記得趕緊在輔導期結束前，趕緊補報繳稅款，以免挨罰。

營業稅再生能源財政部

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