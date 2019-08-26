美中貿易戰引發斷鏈危機 專家籲企業加速轉型

2019-08-26 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰加劇，促使廠商轉移生產基地，傳統供應鏈面臨斷鏈危機。資誠聯合會計師事務所建議，企業應該加速轉型，結合資訊、技術與人工智慧等，加強訂單、庫存、生產、供應商的多角關係，達到增加生產彈性與降低產品成本的目標。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》與相關配套辦法已於8月15日正式上路，資誠與中科管理局日前共同舉辦「台商資金回台暨全球新經濟情勢下工業轉型」研討會，協助台商企業因應新法實施。

財政部中區國稅局局長宋秀玲表示，財政部祭出三支箭租稅措施：第一是稅務諮詢，協助個案釐清問題；第二是依現行稅法發布解釋令，從寬合理認定個人匯回的資金課稅與否；第三則是制定專法，8月15日起二年內申請匯回境外資金可享優惠稅率，從事實質投資，可退半數稅款。

資誠稅務法律服務會計師李佩璇表示，近來諸多台商因受美中貿易戰影響，考慮將高階產品回台生產，重新布局台灣生產基地，「智慧機械及導入5G系統支出之投資抵減」及「未分配盈餘實質投資之稅基減除」就是政府鼓勵企業投資台灣增訂的二項租稅優惠。

李佩璇指出，由於境外資金匯回管理運用及課税條例的租稅優惠與產業創新條例租稅優惠，原則上無法同時適用，建議個人及企業應該綜合評估未來資金用途，讓資金使用效益及稅負最佳化。

資誠創新諮詢公司協理張智超表示，製造業為了滿足精實生產、即時供貨、降低成本的需求，Just-in-Time 的即時供應鏈，扮演著不可或缺的重要角色。在過去大量製造的時代裡，產業群聚效應、加上強而有力的 Just-in-Time 的即時供應鏈，創造了不少經濟奇蹟。

然而，美中貿易的摩擦急遽升高，不少廠商轉移生產基地，傳統供應鏈正面臨斷鏈的危機與挑戰，加上消費者需求改變，讓企業的生產從「大量製造」轉向「大量客製化」 ，台灣生產製造業必須迎向「工業4.0」，透過現場資訊的整合，提升智慧工廠能力，以滿足不同客戶需求。

張智超指出，工業4.0有降低成本、提高效率、增加營收、滿足客戶需求等四大效益，但企業不要為了工業4.0而工業4.0，不要為了自動化而自動化，建議從產業本質、從客戶考量、實際需求及投資報酬率，審視智能化生產力提升的需求。

張智超建議，企業應透過數位轉型，結合資訊、技術與人工智慧等，加強訂單、庫存、生產、供應商的多角關係，藉此改變不同價值活動流程，達到增加生產彈性與降低產品成本的目標，發展更強的應變體質。