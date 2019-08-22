肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



圖為北區國稅局外觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

欠稅大戶國稅局追討期間，脫產近4,000萬元，遷移戶口七次，以為這樣就可以成功逃漏稅，錯了！財政部北區國稅局表示，藉由脫產逃避執行，不但會遭管收，最後還是得繳清稅款和罰鍰，千萬不要心存僥倖。

北區國稅局表示，中和有位肉羹大盤商，自1998年7月至2002年6月期間，未依規定申請稅籍登記，批售自製肉羹，漏報銷售額1.6億元，經北區國稅局查獲後，核定補徵營業稅及營利事業所得稅並裁處罰鍰，合計2121多萬元。

肉羹大盤商繳了841萬元營業稅本稅之後，其餘營業稅罰鍰及度營利事業所得稅合計1280萬元，都不肯繳納，而且申請復查、提起訴願及行政訴訟。

肉羹大盤商在行政救濟期間，出售名下位於台北市萬華的三戶房屋，總價2,350萬元，賣掉名下加油站股分80萬元，還向人壽保險公司辦理保單質借200萬8,000元，出脫債券1,027萬元，加上銀行存款260萬元提領一空；總計脫產3,917萬元。

這期間肉羹大盤商還七度遷移戶籍，以為執行文件無法送達就可以逃避責任 ；但執行分署認定肉羹大盤商有「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分」的情況，向新北地方法院聲請管收獲准，管收九天後，兒子開著名貴跑車前來代繳清1,259萬多元稅款及滯納金、滯納利息，才獲釋結案。

北區國稅局提醒，常有民眾誤以為欠繳稅捐，只要處於「無資力」的狀態，國家公權力便無從介入；事實上，欠繳稅捐前的財產移轉行為，足以證明有隱匿財產之情事，各執行分署可依法採取相關之強制措施，千萬不要心存僥倖進行脫產，以免陷管收窘境，之後仍須繳清稅款。