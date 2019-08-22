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關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

私菸案捅出飛機免稅品管理漏洞，財政部關務署正式祭出「私菸條款」，自今年8月30日起，華膳空廚等專供存儲飛機免稅品的保稅倉庫業者，要將菸酒等的領用及裝載上機的數量以電子化方式傳輸給海關，讓海關可即時掌握及監控，以避免私菸案重演。

海關將建立異常預警機制，若數量出現異常，例如單一飛機免稅品數量不合理的增加，海關就會立即進行關切，或調閱監視器查核。必要時將由關員監視免稅品裝機，避免再次發生免稅品根本沒上機，卻混入下機貨品中入境的狀況。

關務署公告，新增「儲存國際航線飛機用品保稅倉庫之菸酒提領及使用報備作業」，將飛機免稅品導入電子化管理方式，訂定更嚴謹的通關程序。

新法規定，儲存國際航線飛機用品的保稅倉庫業者，如華膳空廚，應將以D5出口報單申報出口並置於放行貨物倉間的菸、酒或雪茄，在每次領用或裝載上機前，透過關港貿單一窗口的「儲存國際航線飛機用品保稅倉庫之菸酒提領及使用報備作業」申報明細及數量，並上傳電子檔。

官員解釋，過去是以紙本的方式申報，但因每天飛機來回的數量太多，導致海關無法彙總，也無法即時發現異常狀況，只能採用抽查方式查緝，容易有漏網之魚，未來一律採用電子化，杜絕走私菸案再次發生。

官員表示，業者若未依規定以電子方式正確申報免稅品數量，最高可裁罰3萬元，可連續處罰；若情節重大，最重將禁止業者使用保稅倉庫半年或廢止登記。

國安局官員涉嫌利用總統出訪專機走私香菸，這批香菸就藏放在華膳空廚位在桃園機場南側...
國安局官員涉嫌利用總統出訪專機走私香菸，這批香菸就藏放在華膳空廚位在桃園機場南側管制區內的免稅品倉庫。本報資料照片
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