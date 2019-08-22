關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



私菸案捅出飛機免稅品管理漏洞，財政部關務署正式祭出「私菸條款」，自今年8月30日起，華膳空廚等專供存儲飛機免稅品的保稅倉庫業者，要將菸酒等的領用及裝載上機的數量以電子化方式傳輸給海關，讓海關可即時掌握及監控，以避免私菸案重演。

海關將建立異常預警機制，若數量出現異常，例如單一飛機免稅品數量不合理的增加，海關就會立即進行關切，或調閱監視器查核。必要時將由關員監視免稅品裝機，避免再次發生免稅品根本沒上機，卻混入下機貨品中入境的狀況。

關務署公告，新增「儲存國際航線飛機用品保稅倉庫之菸酒提領及使用報備作業」，將飛機免稅品導入電子化管理方式，訂定更嚴謹的通關程序。

新法規定，儲存國際航線飛機用品的保稅倉庫業者，如華膳空廚，應將以D5出口報單申報出口並置於放行貨物倉間的菸、酒或雪茄，在每次領用或裝載上機前，透過關港貿單一窗口的「儲存國際航線飛機用品保稅倉庫之菸酒提領及使用報備作業」申報明細及數量，並上傳電子檔。

官員解釋，過去是以紙本的方式申報，但因每天飛機來回的數量太多，導致海關無法彙總，也無法即時發現異常狀況，只能採用抽查方式查緝，容易有漏網之魚，未來一律採用電子化，杜絕走私菸案再次發生。