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手搖業者注意！精裝冷泡茶要留意申報貨物稅

2019-08-21 18:15經濟日報 記者程士華╱即時報導

炎夏手搖茶商機夯，高雄國稅局今（21）日提醒，手搖杯廠商要注意，販賣不同種類茶飲，可能會有不同稅務問題，店面實際製作的手搖杯不用貨物稅，然而從自設工廠封裝出廠的冷泡茶，恐怕要從價課徵15%貨物稅。

高雄國稅局鳳山分局近期接到業者詢問，若在自家工廠內安排機具生產冷泡茶，將茶葉從沖泡、裝填、封裝，都以以自動化設備進行生產，這類的產品使否涉及貨物稅問題？官員表示，貨物稅主要對的是設立工廠精製的產品課徵，在這個例子當中，這些冷泡茶產品應符合課徵標準。

官員說，手搖杯廠牌也可能會面臨這類問題，儘管手搖杯本身是免課貨物稅的商品，但是現在市面上有若干品牌可能另行販售精製封裝的冷泡茶產品，這類廠商就可能要留意申報貨物稅。

依據《貨物稅條例》規定，設廠機製的清涼飲料品皆為課稅範圍，所謂「設廠機製」的要件有二，第一是在固定製造廠所製作，第二是以機具將原則固封，無論是裝瓶、裝盒、裝罐、裝桶，都合乎課稅標準。

官員表示，又依據財政部在1994年所作函釋，設廠精製的無糖茶飲，即便沒有其他添加物，也應從價課徵15%貨物稅，業者應於開始產製相關商品之前，到國稅局辦妥貨物稅廠商登記、產品登記，依規定繳納貨物稅。

至於手搖杯店的形態，官員提醒，若是向其他廠商批購冷泡茶於店面販賣，屬於一般商品交易性質，沒有貨物稅的問題，但若業者要從自家工廠生產冷泡茶產品輸送於連鎖通路，就應該事前向國稅局登記。

貨物稅國稅局手搖飲料

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