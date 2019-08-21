綜所稅中的性別差異 男性所得是女性1.6倍

2019-08-21 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據財政部統計，2017年綜合所得稅，若以平均每人綜所稅所得觀察，男、女性分別為60.5萬元及38.7萬元，男性約為女性的1.6倍。示意圖／視覺中國 分享 facebook 根據財政部統計，2017年綜合所得稅各類所得為5兆8,232億元，若以平均每人綜所稅所得觀察，男、女性分別為60.5萬元及38.7萬元，男性約為女性的1.6倍。

主計總處國情統計通報指出，2017年綜合所得稅各類所得年增1,412億元或2.5％，來源以薪資4兆5,531億元、股利6,970億元及利息所得2,330億元共占94%為主。

若按性別觀察，男、女性綜所稅所得占比為59.6％及40.4％，相較於2012年，女性占比增加0.8個百分點，主因五年來女性所得增加11％，較男性的7.3％高出3.7個百分點所致。

若以平均每人綜所稅所得觀察，男、女性分別為60.5萬元及38.7萬元，男性約為女性的1.6倍，近五年來兩性平均所得差異介於20.0至22.2萬元之間，變動不大。

觀察兩性平均每人各類所得倍數，除了「財產交易所得」及「稿費收入」兩性所得相當，其餘各類男性均高於女性，尤以「執行業務所得」及「其他所得」差距1.8倍最大，「股利所得」1.7倍次之，「薪資所得」則為1.4 倍。