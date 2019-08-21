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向國稅局提行政救濟 注意申請期限

2019-08-21 00:28經濟日報 記者程士華／台北報導

向國稅局提行政救濟，可能會包括復查、訴願、行政訴訟及後續上訴等不同救濟階段，每個階段各有不同的申請期限，要留意法院收件期限規定比國稅局更嚴格，若不注意可能錯失救濟權利。

北區國稅局表示，近來轄區內有個違規案例甲君，經營網拍未報稅，被國稅局查獲後補稅及處罰各10餘萬元，甲君申經復查及訴願都遭到駁回，打算往上提起政訴訟。然而在這個案例中，桃園地方法院行政訴訟庭卻認為，甲君應該要在10月29日之前寄給法院，法院直到10月30日才收到起訴狀，裁定抗告駁回。

官員說，這個案例的主要爭議點在於，法院跟國稅局對於收件的認定基準不同。

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