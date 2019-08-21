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聘僱工讀生 留意報稅三要點

2019-08-21 00:27經濟日報 記者程士華／台北報導

財政部北區國稅局表示，許多公司利用暑期尋找短期工讀生，要注意薪資認定、加班費與扣繳規定等三大相關重點，避免漏報、誤報而遭受相關罰則。

官員表示，依據《營利事業所得稅查核準則》，第一，除了薪資之外，公司給付工讀生的各類補助與津貼，像是交通津貼等，原則上都歸屬於薪資費用的一部分。但是要注意伙食費要額外申報，每個員工每月可以列報最高2,400元伙食費，超過的部分則要轉列為薪資。

第二，也要注意加班費部分，查核準則中規定，要列報加班費的話，則必須要備妥加班紀錄以供認定。官員指出，除了稅法規定外，也要注意員工的每個月加班時數，一個月不得超過46小時，否則恐會面臨勞動法規罰則。

有些情況則是餐飲業比較常見的，可能會發生消費者支付小費，指定要交給某個特定員工，這類情況則是涉及營業稅問題，公司開立的統一發票要註明代收員工小費及金額，還要拿到被指定員工簽收小費的收據，並列為該員工的薪資所得，由業者列單申報、填發免扣繳憑單。

第三，實際上公司暑期找工讀生最常違規的情況，是疏忽沒有幫員工申報免扣繳憑單。官員表示，多數工讀生當月薪資未達起扣點，因此也不需要辦理扣繳，然而卻有很多營利事業疏忽在隔年1月申報免扣繳憑單。

據今年度的薪資所得扣繳稅額表，起扣點是每人每月薪資所得在84,501元，官員說，公司作為扣繳義務人，依據《薪資所得扣繳辦法》，應該在每年1月底前，將上年度扣繳及免扣繳薪資所得稅款列冊，向稽徵機關申報，包括領日薪的臨時工，也必須要申報，這是最常有公司疏忽的一塊。

未依規定申報免扣繳憑單的公司，將會依照《所得稅法》111條，被處以新台幣1,500元以下罰鍰，並通知限期補報，未補報則會面臨進一步罰鍰，最高9萬元，最低則不低於3,000元。

暑期聘僱工讀生三大稅務問題 圖／經濟日報提供
暑期聘僱工讀生三大稅務問題 圖／經濟日報提供
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