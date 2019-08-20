國稅局表揚績優營業人 基港分公司等4企業萬分之2獲獎

2019-08-20 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北區國稅局基隆市分局，為獎勵及感謝營業人誠實開立統一發票及使用電子發票，表揚績優營業人，包括基隆港務分公司等4家企業今天接受表揚，獲獎率僅萬分之2，十分難得。圖／北區國稅局提供 分享 facebook 北區國稅局基隆市分局，為獎勵及感謝營業人誠實開立統一發票及使用電子發票，表揚績優營業人，包括基隆港務分公司等4家企業今天接受表揚，獲獎率僅萬分之2，十分難得。

績優營業人的條件，主要是誠實開立統一發票或電子發票，及配合政府政令宣導及推動電子發票著有績效者，且最近2年內沒有短、漏開統一發票、逾期申報銷售額情形，也沒有符合稅務違章案件減免處罰標準規定以外的違章欠稅（含關稅）紀錄，同時也沒有違反環保、勞工、食安衛生等相關法律的情形。

北區國稅局基隆市分局今天上午表揚績優營業人，包括台灣港務股份有限公司基隆港務分公司、建寶食品股份有限公司、樺台通運股份有限公司及台松科技股份有限公司等4家企業。

財政部北區國稅局長王綉忠說，基隆地區營業人有1萬9905家，今年總共有4家獲選績優營業人（含1家電子發票績優營業人），獲獎率僅萬分之2，能脫穎而出的相當不容易。感謝基隆地區績優營業人積極配合政府統一發票政策及措施。

王綉忠訂製了台華窯將軍瓷瓶，並由書法名家題上「顯業揚名」，祝福績優營業人業績顯耀。北區國稅局並邀請基隆地區會計師、記帳士、記帳及報稅代理人、企業主等近百人。今天出席受獎的有台灣港務股份有限公司基隆港務分公司處長李麗香、建寶倉品股份有限公司總經理林紹賢、台松科技股份有限公司王董事長廣志、樺台通運股份有限公司總經理李嘉生。

今天績優營業人表揚也安排由基隆地區發跡的民歌手林威德演唱，清新愉悅的經典民歌，讓現場洋溢歡樂的氣氛。