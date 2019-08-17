同意、不同意出售共有地 房地合一稅率差距45％、20％

2019-08-17 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



同一筆土地有三個所有人，其中兩個人同意出售，一人不同意，最終還是賣了，不同意售出的人也分到錢。但是同意和不同意所適用的房地合一稅率差很多，台北國稅局核定一個個案，同意者適用45%稅率，不同意者適用20%的稅率，官員說：「因為不同意的人屬於財政部公告的第六大非自願因素。」

台北國稅局官員說，這個案子應申報房地合一稅而沒有申報，三個人都被補稅罰款。同意出售的兩個人本稅合計200多萬元，罰款要繳100多萬；不同意者（化名小林）本稅60多萬，罰款30多萬。

官員說，未申報房地合一稅，稅法規定，應處三倍以下罰款。依財政部訂定的裁罰表，實際處分是一倍罰款，但對於初次申報者從輕，體念房地合一稅是新法，納稅人可能不熟悉，對以前沒申報過房地合一稅者，只罰0.5倍。本案罰0.5倍。

這個案子申請復查，小林主張，他並不是故意不申報，是其他共有人未經他的同意即出售該筆土地，要求免罰。台北國稅局駁回，官員說，小林雖然不同意出售，但結果是出售了，小林也知道不動產賣了，也分到錢。房地合一稅課稅關心有沒有所得，同不同意不是課不課稅的依據。

該筆土地是2017年3月27日買進，同年售出，8月31日辦妥買賣移轉過戶。由於持有期間在一年以內，房地合一稅適用稅率是45%。問題是，國稅局如何判定納稅人不同意出售，符合非自願性因素，讓小林適用20%的稅率？

官員指出，在地政單位過戶時，小林做了個適用土地法第34條之1的註記，這個註記讓其得以主張屬非自願出售。土地法第34條之1規定，屬於共同的土地，只要持有者一半以上同意、同意者的持分也過半，就可以賣掉該筆土地。這個案子同意出售者有兩個人，這兩個人的持分也過半，即便小林一人不同意，另兩人仍可合法出售該筆土地。

房地合一稅中非自願因素的第六項指「個人與他人共有房屋或土地，因他共有人依土地法第34條之1規定未經其同意而交易該共有房屋或土地，致須交易其應有部分者。」

只是依房地合一稅申報規定，必須在所有權移轉登記日之次日起30日內申報，以小林的個案，必須在即106年9月30日前申報，因為沒有在限期內申報，視為未申報，於是吃了罰單。