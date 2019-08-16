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為什麼要廢止印花稅 財政部這麼說

2019-08-16 16:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

行政院長蘇貞昌拍板廢除印花稅法，引發地方政府不滿。報系資料照
行政院長蘇貞昌拍板廢除印花稅法，引發地方政府不滿。報系資料照
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長年以來外界對於課徵印花稅常存有疑義，為消除對納稅義務人交易過程的干擾，以促進經濟成長，因此研議廢止印花稅法，目前已將廢止案提報至行政院。

我國印花稅屬100%地方稅，現行對「銀錢收據」、「買賣動產契據」、「承攬契據」及「典賣、讓受及分割不動產契據」4種憑證課徵印花稅。

財政部指出，103年度至107年度平均每年印花稅稅收112億元，占全國稅收實徵淨額0.51%。107年度6直轄市印花稅稅收為99億元，占該年度全國印花稅稅收82%。

為什麼要廢止印花稅？財政部表示，主要是考量印花稅常有課徵上的爭議、參酌歷次稅制改革建議及為消除納稅義務人交易過程的干擾，並降低交易成本，因此研議廢止印花稅法。

財政部解釋，一筆交易常同時構成不同稅目的課稅要件，包含買賣、承攬、讓受及分割不動產等，導致民眾對於印花稅與營業稅、土地增值稅及契稅有重複課稅之疑慮。

例如承攬契據是由立據人依契約金額繳納1‰印花稅，若營業人承攬交易屬銷售勞務性質，尚應就銷售額開立統一發票報繳5%營業稅，二稅課稅要件不同，也非必然同時課徵，但都是以同一交易的承攬金額計算稅額，導致民眾有重複課稅之感。

再者，印花稅的課徵項目是以憑證性質認定，但隨著經濟發展，商業交易涉及憑證種類及態樣繁多，容易造成徵納雙方對憑證性質認定歧見，例如訂貨單具承攬契據適用1‰稅率或買賣動產契據應納12元印花稅，常有認定爭執，造成外界時有廢止的建議。

財政部指出，74年制定新制營業稅時，將附隨營業發票課徵的印花稅納入營業稅課徵，並規劃長期將視稅收情況適時廢止印花稅；91年行政院財政改革委員會「印花稅及娛樂稅之檢討」報告，建議在調升營業稅稅率以彌補地方政府財源的原則下，廢除印花稅；98年行政院賦改會「綠色稅制之研究」報告，也建議綠色稅制改革將產生充裕稅收，藉此改良印花稅。

此外，立法委員曾於91年、94年及99年三度提案廢止印花稅。

財政部強調，為避免影響地方施政，依法將在兼顧財政餘裕及財政紀律情形下，配合法制作業時程，擬具廢止「印花稅法」說明，報請行政院核轉立法院審議；若經立法院審議廢止印花稅法，將由中央編列預算補足地方減少的稅收。

印花稅營業稅財政部
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