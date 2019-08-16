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藝術品投資 三方式課所得稅

2019-08-16 00:19經濟日報 記者程士華／台北報導

台北國稅局表示，民眾買賣骨董及藝術品時，可依三種方式計算個人綜所稅，第一種是提供原始買賣單據認列，第二種是無法提供單據時，依賣出成交價6%純益率計算；第三種則是當民眾未提供單據，但國稅局查到原始購入成本，轉手所得6%純益率時，以價高者為準。

台北國稅局表示，民眾買賣骨董及藝術品，若無法提供單據，可依賣出成交價的6%純益率...
台北國稅局表示，民眾買賣骨董及藝術品，若無法提供單據，可依賣出成交價的6%純益率，或由國稅局依原始購入成本，轉手所得6%純益率來課稅。圖為布魯塞爾第61屆藝術品展現場。 新華社
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台北國稅局局舉例，甲君去年在國內拍賣會上賣出收藏已久的藝術品，拍賣成交價為320萬元，這筆收入雖然應申報財產交易所得，但是甲君沒辦法提出原始取得證明文件，也因此無法舉證交易成本。

在過去的舊制當中，如果無法提供交易損益的證明文件時，要拍賣品的種類，比照商品的原始行業代號，分別適用營利事業同業利潤率來計算課稅所得。

但是依財政部2015年12月30日函釋，2016年上路的更新函釋，新制則是將收入按照6%純益率來換算，在這個案例中可以320萬乘以6%換算，得出財產交易所得19.2萬元，併入當年度個人綜合所得總額申報課稅。

個人拍賣骨董及藝術品的所得，原則上依《所得稅法》當中財產交易所得的計算方式來核算，也就是用交易時的成交價，減除這筆藝術品原本取得的成本，還有因改良或移轉而產生的一切費用，即為這項交易的所得。

當無法舉證成本時，則可以依據函釋內容，將賣出收入的6%純益率來換算這筆所得，若稽徵機關後續查詢實際所得額，發現國稅局查到的所得高於申報額時，仍然會依查得資料，核課納稅人稅捐。

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