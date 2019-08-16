小店導入支付 租稅優惠延長

為助攻行動支付的普及率能在2025年前達到九成，也鼓勵小商家使用行動支府，國發會昨（15）日宣布，小規模營業人導入行動支付適用1%營業稅的租稅優惠措施，將延長五年至2025年。

為鼓勵小商家，財政部從2018年1月12日起提供租稅優惠，即使月銷售額逾20萬元的小規模營業人，就可比照「營業性質特殊的營業人」，即使營業規模已達每月銷售額20萬元的開發票門檻、稅率5％，但仍適用免用統一發票，由稽徵機關按1%稅率查定課徵營業稅，以減輕營業稅負擔。

財政部表示，截至8月12日，已核准3,164家小店家適用租稅優惠，許多小吃店、咖啡店、手搖飲料店及冰店等都導入行動支付，讓顧客可以不用掏現金、「嗶」一下就結帳。

不過，國發會副主委鄭貞茂昨日表示，許多小店家反映，導入行動支付後，免開發票的優惠只有三年，若生意太好超過課稅門檻，優惠期間後就要課5％的營業稅，影響導入的意願。

國發會昨天宣布，為鼓勵小店家導入行動支付，享有1%營業稅的租稅優惠截止日從2020年12月31日延後至2025年12月31日。

針對可能造成的稅損，鄭貞茂強調，這應從整體經濟來考量，若能讓更多店家加入行動支付，就可增加更多國庫收入。

行動支付去年普及率已經突破五成，今年交易金額則可望破千億元，若按照前幾年成長速度，國發會有信心在2025年達到九成。

國發會表示，在繳費服務方面，包括護照、公司登記等逾百項規費及綜所稅、地價稅、房屋稅、牌照稅等稅費皆可使用行動支付繳納，2018年稅費繳納件數較2017年大幅成長近六倍。此外，水、電、油及天然氣等公用事業已全面導入行動支付。