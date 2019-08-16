親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

小店導入支付 租稅優惠延長

2019-08-16 00:19經濟日報 記者鄭鴻達沈婉玉／台北報導

為助攻行動支付的普及率能在2025年前達到九成，也鼓勵小商家使用行動支府，國發會昨（15）日宣布，小規模營業人導入行動支付適用1%營業稅的租稅優惠措施，將延長五年至2025年。

為鼓勵小商家，財政部從2018年1月12日起提供租稅優惠，即使月銷售額逾20萬元的小規模營業人，就可比照「營業性質特殊的營業人」，即使營業規模已達每月銷售額20萬元的開發票門檻、稅率5％，但仍適用免用統一發票，由稽徵機關按1%稅率查定課徵營業稅，以減輕營業稅負擔。

財政部表示，截至8月12日，已核准3,164家小店家適用租稅優惠，許多小吃店、咖啡店、手搖飲料店及冰店等都導入行動支付，讓顧客可以不用掏現金、「嗶」一下就結帳。

不過，國發會副主委鄭貞茂昨日表示，許多小店家反映，導入行動支付後，免開發票的優惠只有三年，若生意太好超過課稅門檻，優惠期間後就要課5％的營業稅，影響導入的意願。

國發會昨天宣布，為鼓勵小店家導入行動支付，享有1%營業稅的租稅優惠截止日從2020年12月31日延後至2025年12月31日。

針對可能造成的稅損，鄭貞茂強調，這應從整體經濟來考量，若能讓更多店家加入行動支付，就可增加更多國庫收入。

行動支付去年普及率已經突破五成，今年交易金額則可望破千億元，若按照前幾年成長速度，國發會有信心在2025年達到九成。

國發會表示，在繳費服務方面，包括護照、公司登記等逾百項規費及綜所稅、地價稅、房屋稅、牌照稅等稅費皆可使用行動支付繳納，2018年稅費繳納件數較2017年大幅成長近六倍。此外，水、電、油及天然氣等公用事業已全面導入行動支付。

交通觀光方面，高鐵、台鐵、高捷、桃園機捷及國道全線服務區等皆已提供行動支付服務，淡海輕軌也預計今年底導入。

國發會加速行動支付推廣措施 （聯合報系資料庫）
國發會加速行動支付推廣措施 （聯合報系資料庫）
分享

相關新聞

非都市計畫交通用地 買賣移轉免課土增稅

2019-08-16 00:19

藝術品投資 三方式課所得稅

2019-08-16 00:19

參與都更採權利變換 分得補償金免營業稅

2019-08-16 00:19

境外資金匯回專法上路 25%資金可買18項金融商品

2019-08-15 19:58

境外資金匯回專法上路 申請者要注意這四點

2019-08-15 17:56

死前存款提領一空 仍要課遺產稅

2019-08-15 14:33

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

柴油車汰舊換新 優惠加碼

2019-08-15 01:02

公益團體買境外基金 遭稅局排除免稅範圍

2019-08-15 01:02

「名模條款」服裝費等支出 扣除額擇高認定

2019-08-15 00:07

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

對稅局提救濟 有二種管道

2019-08-13 23:19

外銷收入認列 報關日為準

2019-08-13 23:19

台版CRS明年上路 券商當心

2019-08-13 23:19

長照費內含紙尿褲 免營業稅

2019-08-13 23:19

老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51

小店家導入行動支付稅率1％ 優惠延長5年

2019-08-15 17:38
看更多

熱門文章

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35

MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16

三星Note10預購、中華電率先額滿 這個顏色最夯

2019-08-15 16:05

南港世界明珠60億商辦買主出爐 聯強擬打造新總部

2019-08-15 15:52

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

上銀、瀚宇博德等五台商回流 共計投資金額逾123億元

2019-08-15 16:58

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30

小店家導入行動支付稅率1％ 優惠延長5年

2019-08-15 17:38

影／基本工資調漲 商總痛批政府製造勞資對立

2019-08-15 15:09

境外資金匯回專法上路 25%資金可買18項金融商品

2019-08-15 19:58

總預算22年來首見平衡 109年歲入歲出皆2.1兆

2019-08-15 12:47

基本工資月薪、時薪雙漲 傳業者串聯近期上街抗議

2019-08-15 12:59

香港將有擠兌抗爭？顧立雄籲維持亞洲金融中心地位

2019-08-15 16:22

香港反送中延燒 彰銀董座：香港分行營運正常

2019-08-15 12:31

平均一年降兩次價 無印良品靠這三招黏住你

2019-08-15 19:31

鮮奶人氣高 乳品產量進口量雙創歷年新高

2019-08-15 10:25

浩瀚華亞廠房公開標售 底價24.5億元

2019-08-15 11:55

投信董座傳捲入桃色風波 證期局會進行了解

2019-08-15 17:58

時薪調幅逾5%工商團體跳腳 沈榮津這麼回應

2019-08-15 18:22

柴油車汰舊換新 優惠加碼

2019-08-15 01:02

富邦銀區塊鏈轉帳 未來跨境匯款省千元

2019-08-15 21:07

拍板基本工資調漲 蘇貞昌合成三院長接力得分影片

2019-08-15 10:59

國內首宗沙盒實驗成功 信用小白可望一體適用

2019-08-15 20:27

台銀新南向再下一城 越南胡志明辦事處開業

2019-08-15 09:29

死前存款提領一空 仍要課遺產稅

2019-08-15 14:33

109年度總預算歲出入皆2.1兆元 睽違22年達平衡

2019-08-15 12:46

美延緩對陸手機、筆電課稅 沈榮津：電子五哥優先回台

2019-08-15 16:16

愛奇藝在台徵才是否違規 經部：須釐清目的

2019-08-15 17:10

經濟成長率明公布 主計長今先透露「會上修」

2019-08-15 22:23

基本工資調漲 賴正鎰：餐飲、小吃業擬上街抗議

2019-08-15 14:45

央行去年報告 美公債殖利率倒掛不必然經濟衰退

2019-08-15 17:11

錢櫃好樂迪結合案 公平會：下周有結果

2019-08-15 13:09

一卡通支付念珠來了 佛珠造型穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15

香港機場停飛 投保不便險最高補償18,000元

2019-08-15 12:50

鮮乳進口成長迅速 台灣人最愛這二個國家的乳品

2019-08-15 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top