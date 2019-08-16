資金匯回炒房炒股 將課20％重稅

2019-08-16 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



境外資金匯回專法昨起實施兩年，若遭查境外資金匯回後轉入房地產，將取消優惠稅率，課百分之二十的稅率。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「境外資金匯回專法」昨起實施兩年，經濟部工業局副局長楊伯耕指出，為防止境外資金匯回買豪宅、炒地皮、炒股票，將成立專案小組，聯合金管會、財政部等部會勾稽，若遭查境外資金匯回後轉入房地產，將取消優惠稅率，課百分之二十的稅率。

楊伯耕強調，境外資金回台「不允許買豪宅、炒地皮」，更不能進入股票及衍生性金融商品，經濟部訂定「境外資金匯回投資產業辦法」昨與「海外資金匯回專法」一同上路，並據此成立專案小組，確保境外資金匯回是進行實質投資。

楊伯耕說，若個人及營利事業將資金自「境外資金外匯存款專戶」領回，並且未依規定移作他用，包含購買不動產後移轉所有權、轉讓投資取得之股份、間接投資上市或上櫃公司等，將取消境外資金匯回優惠，課徵原本的百分之二十稅率。

此外，若投資期間未辦理備查，且經過通報後仍不補報，未依期程投資或投資後還有剩餘資金卻沒有匯回外匯存款專戶，楊伯耕指出，若遭專案小組，或金管會、財政部等單位發現，同樣將要求補繳百分之二十的稅率。

工業局官員表示，經濟部、金管會、財政部將會互相通報，並且依據境外資金的投資計畫書，檢視資金流向，各部會都會控管、勾稽，因為實質投資一定要寫清楚，儘管直接投資包含興建建築物，但是限定生產使用的建築物，不能用作住宅，否則等同於投資房地產。楊伯耕強調，建築物投資七年內須為自用，不得作為住宅、出租或移轉所有權。

楊伯耕指出，個人或盈利事業境外資金匯回台灣需優先存放在外匯存款專戶，並且在一年內向經濟部提出直接或間接投資申請，經核准後才能提取資金，若在限定期限內完成投資，最終可取得百分之四或百分之五的優惠稅率。