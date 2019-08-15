海外資金回台 資誠：把握「期間限定」專法

2019-08-15 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



境外資金匯回專法正式上路，資誠（PwC）會計師林巨峯表示，國際反避稅風氣日漸上揚，又面臨美中貿易戰升溫，要把握期間限定的專法管道，讓資金使用效益及稅負最佳化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

境外資金匯回專法正式上路，資誠（PwC）會計師林巨峯表示，國際反避稅風氣日漸上揚，又面臨美中貿易戰升溫，要把握期間限定的專法管道，讓資金使用效益及稅負最佳化。

國際反避稅措施一波接一波，不僅能透過共同申報準則（CRS）跨國互通銀行資料，免稅天堂也陸續實施經濟實質法案，林巨峯認為，在諸多全球反避稅因素影響下，個人與營利事業海外資金回台規劃已刻不容緩。

林巨峯說，境外資金專法僅有2年生效期限，個人與營利事業應把握這2年生效期間，妥善盤點海外資金來源與組成，妥善思考未來資金用途、評估流程細節，選擇合適的管道進行分配，讓資金使用效益與稅負最佳化。

針對申請境外資金的流程，林巨峯提醒，申請人要在稅捐機關核准函發文日後，限期一個月內，向指定銀行辦理開戶並將資金匯入專戶，才能適用專法的優惠稅率，整個流程可以申請申請延長期限一個月。

林巨峯表示，個人申請者要特別注意，要用自己在境外的「同名帳戶資金」來申請適用，並在申請書當中自我聲明資金來源未違反洗錢防制、資恐防制相關規範，因為無法辨識所得金額、無法判斷資金是否超過核課期間，才導致計算個人綜合所得稅或基本稅額有困難。

若要申請實質租稅優惠，還要留意每年1月須核備投資計畫執行狀況，完成投資後六個月內要檢附會計師查核報告申請證明，取得證明後要在六個月內要申請退稅，林巨峯表示，注意這些相關程序、應備文件及時限，才能避免因程序不符規定，而影響優惠退稅的權益。