親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

硝煙彌漫的反送中直播 我們真的「看」清事實了？

等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

海外資金回台 資誠：把握「期間限定」專法

2019-08-15 20:35經濟日報 記者程士華╱即時報導

境外資金匯回專法正式上路，資誠（PwC）會計師林巨峯表示，國際反避稅風氣日漸上揚...
境外資金匯回專法正式上路，資誠（PwC）會計師林巨峯表示，國際反避稅風氣日漸上揚，又面臨美中貿易戰升溫，要把握期間限定的專法管道，讓資金使用效益及稅負最佳化。 圖／聯合報系資料照片
分享

外資金匯回專法正式上路，資誠（PwC）會計師林巨峯表示，國際反避稅風氣日漸上揚，又面臨美中貿易戰升溫，要把握期間限定的專法管道，讓資金使用效益及稅負最佳化。

國際反避稅措施一波接一波，不僅能透過共同申報準則（CRS）跨國互通銀行資料，免稅天堂也陸續實施經濟實質法案，林巨峯認為，在諸多全球反避稅因素影響下，個人與營利事業海外資金回台規劃已刻不容緩。

林巨峯說，境外資金專法僅有2年生效期限，個人與營利事業應把握這2年生效期間，妥善盤點海外資金來源與組成，妥善思考未來資金用途、評估流程細節，選擇合適的管道進行分配，讓資金使用效益與稅負最佳化。

針對申請境外資金的流程，林巨峯提醒，申請人要在稅捐機關核准函發文日後，限期一個月內，向指定銀行辦理開戶並將資金匯入專戶，才能適用專法的優惠稅率，整個流程可以申請申請延長期限一個月。

林巨峯表示，個人申請者要特別注意，要用自己在境外的「同名帳戶資金」來申請適用，並在申請書當中自我聲明資金來源未違反洗錢防制、資恐防制相關規範，因為無法辨識所得金額、無法判斷資金是否超過核課期間，才導致計算個人綜合所得稅或基本稅額有困難。

若要申請實質租稅優惠，還要留意每年1月須核備投資計畫執行狀況，完成投資後六個月內要檢附會計師查核報告申請證明，取得證明後要在六個月內要申請退稅，林巨峯表示，注意這些相關程序、應備文件及時限，才能避免因程序不符規定，而影響優惠退稅的權益。

外資洗錢防制所得稅

相關新聞

境外資金匯回專法上路 申請者要注意這四點

2019-08-15 17:56

小店家導入行動支付稅率1％ 優惠延長5年

2019-08-15 17:38

死前存款提領一空 仍要課遺產稅

2019-08-15 14:33

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

柴油車汰舊換新 優惠加碼

2019-08-15 01:02

公益團體買境外基金 遭稅局排除免稅範圍

2019-08-15 01:02

「名模條款」服裝費等支出 扣除額擇高認定

2019-08-15 00:07

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

對稅局提救濟 有二種管道

2019-08-13 23:19

外銷收入認列 報關日為準

2019-08-13 23:19

台版CRS明年上路 券商當心

2019-08-13 23:19

長照費內含紙尿褲 免營業稅

2019-08-13 23:19

老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51

頎邦內鬼案 十人被訴

2019-08-12 23:21

暫停營業 須報營所稅

2019-08-12 22:50

外籍專才旅費 可列公司費用

2019-08-12 22:50

代重病者領錢 要留憑證

2019-08-12 22:50

無人店報稅 比照自動販賣機

2019-08-12 22:49
看更多

熱門文章

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

經濟解析／跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32

南港世界明珠60億商辦買主出爐 聯強擬打造新總部

2019-08-15 15:52

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

三星Note10預購、中華電率先額滿 這個顏色最夯

2019-08-15 16:05

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

基本工資漲 工商團體砲轟

2019-08-15 00:53

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

基本工資 月薪、時薪雙漲

2019-08-14 23:40

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

2019-08-15 00:16

三星將推新機 30分鐘充飽電

2019-08-14 23:22

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

盟立 強攻半導體自動化

2019-08-14 23:24

上銀、瀚宇博德等五台商回流 共計投資金額逾123億元

2019-08-15 16:58

國泰+蝦皮發聯名卡 最快月底

2019-08-14 23:38

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30

總預算22年來首見平衡 109年歲入歲出皆2.1兆

2019-08-15 12:47

勞陣：8年月薪達3萬目標 希望渺茫

2019-08-15 00:52

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

金管會提保險業6缺失 再犯將嚴懲

2019-08-15 00:35

時薪調幅大 恐有後遺症

2019-08-15 00:50

香港反送中延燒 彰銀董座：香港分行營運正常

2019-08-15 12:31

基本工資月薪、時薪雙漲 傳業者串聯近期上街抗議

2019-08-15 12:59

「名模條款」服裝費等支出 扣除額擇高認定

2019-08-15 00:07

保險創新業務 開放試辦

2019-08-14 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top