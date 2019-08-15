親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

小店家導入行動支付稅率1％ 優惠延長5年

2019-08-15 17:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部將小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠截止日由現行的109年12月31日，...
財政部將小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠截止日由現行的109年12月31日，延長五年至114年12月31日。 圖／聯合報系資料照片
分享

財政部表示，為配合我國114年整體行動支付達90%目標，鼓勵小規模營業人導入行動支付，財政部明（16）天修正發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，將小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠截止日由現行的109年12月31日，延長五年至114年12月31日。

為加速行動支付普及化，財政部107年1月12日訂定發布小店家導入行動支付租稅優惠，鼓勵小規模營業人於實體商店銷售貨物或勞務接受顧客使用行動支付裝置來付款。

只要願意導入行動支付，就可比照「營業性質特殊的營業人」，即使營業規模已達每月銷售額20萬元的開發票門檻、稅率5％，但仍免用發票，由稽徵機關按1%稅率查定課徵營業稅，以減輕營業稅負擔。

財政部表示，原規定租稅優惠自申請核准當季至109年12月31日止，截至今年8月12日，全省已核准3164家小店家適用租稅優惠，許多小吃店、咖啡店、手搖飲料店及冰店等都導入行動支付，讓顧客可以不用掏現金、「嗶」一下就結帳。

不過，許多小店家反映，導入行動支付後，免開發票的優惠只有3年，如果生意太好超過課稅門檻，優惠期間後就要課5％的營業稅，影響導入的意願。因此，為鼓勵小規模營業人導入行動支付，降低導入行動支付而使稅負增加的疑慮，配合行動支付達90%的目標，因此將租稅優惠期間延長至114年12月31日止。

行動支付財政部

相關新聞

境外資金匯回專法上路 申請者要注意這四點

2019-08-15 17:56

死前存款提領一空 仍要課遺產稅

2019-08-15 14:33

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

柴油車汰舊換新 優惠加碼

2019-08-15 01:02

公益團體買境外基金 遭稅局排除免稅範圍

2019-08-15 01:02

「名模條款」服裝費等支出 扣除額擇高認定

2019-08-15 00:07

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

熱門文章

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top