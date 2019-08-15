親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藝人丁小芹胞弟傳死訊 疑因酗酒過量陳屍家中

美國救香港？川普：香港問題連動中美貿易談判

鼓勵小商家導入行動支付 營業稅1％優惠延長至2025年

2019-08-15 13:06經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

國發會今（15）日指出，行動支付去年普及率突破五成，今年交易金額則可望破千億元，若按照前幾年成長速度，有信心在114年達到九成。另外，為鼓勵小商家導入，針對月銷售額逾20萬元仍照1%課徵營業稅的優惠，將從明年延長至2025年。

國發會表示，在繳費服務方面，包括護照、公司登記等逾百項規費及綜所稅、地價稅、房屋稅、牌照稅等稅費皆可使用行動支付繳納，2018年稅費繳納件數較2017年大幅成長近六倍。此外，水、電、油及天然氣等公用事業已全面導入行動支付。

在交通觀光方面，高鐵、台鐵、高捷、桃園機捷及國道全線服務區等皆已提供行動支付服務，淡海輕軌也預計今年底導入。此外，目前故宮、科博館等文化教育館及逾八成國家森林遊樂區與觀光遊樂業者均已導入行動支付。

在民生消費方面，目前四大超商逾1萬家門市已提供行動支付服務。另包括近九成醫學中心、逾1.3萬輛計程車、逾3,500家連鎖餐飲門市等場域均可使用行動支付。

在財政措施方面，為鼓勵小商家導入行動支付，財政部於2018年起針對小規模營業人提供租稅優惠，月銷售額逾20萬仍按1%課徵營業稅，目前已核准逾3,000家小商家。為擴大效益，財政部也宣布將優惠期限由2020年延長至2025年。

在基礎環境方面，金管會將加速修正《電子支付機構管理條例》，開放跨機構金流服務，並擴大業務內容，對於行動支付創新應用有相當助益。針對資安議題，政府已訂定《行動應用App檢測規範》，並加強輔導業者符合資安規範。

國發會強調，行動支付小規模營業人1%營業稅優惠延長是因許多店家擔憂，若導入行動支付一年多優惠措施就取消，隨後變5%稅率，因此有所疑慮，為放心導入行動支付，因此延長到2025年，稅損部分可從整體經濟考量，讓更多店家加入，就可增加更多國庫收入。

行動支付營業稅國發會

相關新聞

死前存款提領一空 仍要課遺產稅

2019-08-15 14:33

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

柴油車汰舊換新 優惠加碼

2019-08-15 01:02

公益團體買境外基金 遭稅局排除免稅範圍

2019-08-15 01:02

「名模條款」服裝費等支出 扣除額擇高認定

2019-08-15 00:07

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

對稅局提救濟 有二種管道

2019-08-13 23:19

外銷收入認列 報關日為準

2019-08-13 23:19

台版CRS明年上路 券商當心

2019-08-13 23:19

長照費內含紙尿褲 免營業稅

2019-08-13 23:19

老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51

頎邦內鬼案 十人被訴

2019-08-12 23:21

暫停營業 須報營所稅

2019-08-12 22:50

外籍專才旅費 可列公司費用

2019-08-12 22:50

代重病者領錢 要留憑證

2019-08-12 22:50

無人店報稅 比照自動販賣機

2019-08-12 22:49
看更多

熱門文章

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

明年基本工資月薪調升3.03%至23,800元、時薪158元

2019-08-14 16:19

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

經濟解析／跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

基本工資時薪漲至158元 連鎖業者：要更精打細算

2019-08-14 18:12

金管會列保險業常見缺失 顧立雄：再犯就不客氣了

2019-08-14 20:21

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

基本工資漲 工商團體砲轟

2019-08-15 00:53

基本工資 月薪、時薪雙漲

2019-08-14 23:40

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

勞動部推傳統整復推拿技術士證照 消基會：名稱易誤導

2019-08-14 15:22

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44

小英任內第4度調漲基本工資 勞長：毫無政治考量

2019-08-14 18:18

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

中華電攜手雷虎 展出空中基地台系統

2019-08-14 14:48

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

2019-08-15 00:16

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

勞陣：8年月薪達3萬目標 希望渺茫

2019-08-15 00:52

國泰+蝦皮發聯名卡 最快月底

2019-08-14 23:38

美中貿易談判利多熱錢回流 新台幣升1.04角收31.402元

2019-08-14 16:18

中華電信基地台結合無人機飛上天 成防救災通訊亮點

2019-08-14 15:35

時薪調幅大 恐有後遺症

2019-08-15 00:50

三星將推新機 30分鐘充飽電

2019-08-14 23:22

學生烘焙麵包也能在小七上架 一個月內熱賣逾40萬顆

2019-08-14 20:27

盟立 強攻半導體自動化

2019-08-14 23:24

保險創新業務 開放試辦

2019-08-14 23:39

金管會提保險業6缺失 再犯將嚴懲

2019-08-15 00:35

鮮奶人氣高 乳品產量進口量雙創歷年新高

2019-08-15 10:25
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top