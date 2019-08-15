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柴油車汰舊換新 優惠加碼

2019-08-15 01:02經濟日報 記者程士華／台北報導

老舊大型柴油車汰舊換新涉及新舊法案過渡期，財政部關務署昨（14）日提醒，過去已核准退稅5萬元的舊案，要把握今年下半年時限，在今年12月16日之前可申請最多40萬元的全額退稅款。

立法院今年修正通過《貨物稅條例》，提高老舊大型柴油車汰舊換新退稅優惠，即日起到至2022年12月31日止，只要報廢符合規定的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車，並購買前述車輛新車且完成新領牌照登記，每輛可減徵貨物稅從過去上限5萬元，大幅提高上限到40萬元。

關務署表示，依據《老舊大型車報廢換購新大型車減徵退還新車貨物稅辦法》，進口人可以從汰舊換新日的隔天起六個月內，向進口地海關提出申請，經審查核准後，將退稅款直接撥付新車實際購買人，也就是實際退還到消費者身上。

大貨車汰舊換新退稅新制從今年6月16日正式上路，官員特別提醒，由於目前涉及新舊兩個法案過渡期，外界關心過去已經核准退稅5萬元的舊案，這類的案子要把握今年下半年的期限，到12月16日為止，舊案的進口人可再申請退還差額，也就是最高可能多退35萬元。

至於新案的申請期限認定，官員提醒，可以選擇報廢舊車日或換新車日，依照比較晚的日期起算，海關審查汰舊換新日可從寬認定。

新車貨物稅

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