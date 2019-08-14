名模條款子法出爐 哪些費用可扣看這裡

2019-08-14 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



所得稅法「名模條款」子法出爐，財政部今（14）日預告草案，明訂職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出等三項支出的適用範圍及認定辦法，明年5月綜合所得稅結算申報期間就可適用。

立法院今年7月三讀通過所得稅法第24條、126條修正案，俗稱名模條款，明年報稅時，納稅人的薪資所得除了可採定額20萬減除，也可提出舉證採核實減除，可核實減除的項目包括職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出，各項可列報金額都以薪資收入3%為限。

財政部今日發布「個人薪資收入減除必要費用適用範圍及認定辦法」，將三項支出能否認列的標準，訂定得更加清楚。值得注意的是，為保障納稅人權益，如果所得人三項核實扣除支出合計未滿20萬，國稅局會主動改採20萬元定額扣除，也就是說，核實扣除、定額扣除兩個選擇中，將會從高認定。

「職業專用服裝費」是指所得人從事職業所必需穿著，包括制服、防護性質服裝或表演服裝，包括購置、租賃費，以及清洗、修補等清潔維護費用，都可列報。

像是名模工作所需而購買的表演服，或潛水作業人員穿著特殊材質的潛水衣等，都可以提出相關憑證，列報費用減除。

「進修訓練費」則是所得人配合工作或法令所需，而參加國內外符合規定的機構所開設課程，所支付的報名費、差旅費、教材費等等。

例如醫師執業，被要求接受繼續教育達一定積分，或是會計師法規定，取得執業登記的會計師必須持續專業進修達一定時數，都可列報進修訓練費。

至於何謂「符合規定」的機構，財政部表示，稽徵機關在認定上如有疑慮，將洽詢相關主管機關或學者來認定。

「職業上工具支出」包括專供職務或工作使用的書籍、工具等，草案規定，如果這項工具價格超過8萬元，必須分三年攤提。

官員舉例，假設營建業從業人王先生總收入為90萬元，為了工作所需購買特殊電鑽9萬元，必須分三年攤提，每年僅可扣除3萬元，然而，依規定可列報職業工具支出上限為3%，也就是2.7萬元，因此王先生在職業上工具這項僅能列報2.7萬。

財政部提醒，想核實列報三項支出，必須在報稅時填具薪資費用申報表，並檢附統一發票或收據、雇主證明等相關證明文件，供稽徵機關核認。