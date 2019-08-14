單身、婚育租金補貼要來了！ 哪些人可以受惠？

2019-08-14 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部9月起試辦「單身青年及婚育家庭租金補貼」。圖／台中市建設局提供 分享 facebook 內政部將於今年9月2日起開辦單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，依身分及地區每月可補貼2,600元至5,000元不等，共有2萬4,000戶名額，協助減輕租屋負擔。

內政部表示，行政院已核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，主要補助對象包括三大族群，第一為20至40歲單身青年，第二是二年內新婚家庭，第三為育有未成年子女（含胎兒）家庭。

◎擴大照顧租屋 放寬所得限制

內政部指出，本方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以2018年度總所得為計算依據。

例如，在台北市租屋的單身青年，2018年度平均每月所得須低於4萬1,450元；若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，2018年度平均每人每月所得須低於3萬6,445元，夫妻二人加上一名未成年子女的計算方式，為夫妻2018年度總所得除以12個月後，再除以三人，即可判斷是否低於3萬6,445元的限制。

◎可線上申請 基本檢附四種文件

內政部提醒，申請方式包含臨櫃、郵寄及線上申請，若民眾要到現場申請或郵寄資料，請到租賃地的直轄市、縣（市）政府申請。

申請時除附上申請書外，檢附文件基本有四種，包括戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其他文件則視身分提供。

內政部也提醒，建物登記資料可向房東索取承租住宅的權狀影本，若房東不便提供，可向地政事務所申請第二類的建物登記謄本，不需所有權人親自申請或事先取得所有權人同意。

◎房東可享三大優惠 合法節稅有保障

過去常有民眾反應因房東考量課稅問題，無法申請租金補貼，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等三項稅賦優惠，如有空餘屋的屋主，可考量將住宅出租給租金補貼的民眾，也能夠安心出租、合法節稅。