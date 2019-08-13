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全台上千億房產無人繼承 驚見清光緒出生的被繼承人

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老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

有人死前戶頭裡300萬元存款被子女提領出來，沒有申報遺產，因此被國稅局補徵25....
有人死前戶頭裡300萬元存款被子女提領出來，沒有申報遺產，因此被國稅局補徵25.5萬元遺產稅。。聯合報系資料照片
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過世前的重病期間迅速將戶頭存款提領一空，就可以規避遺產稅了嗎？財政部表示，如果提不出資金用途證明，死亡前被提領的存款，仍需併入遺產課稅；有人死前戶頭裡300萬元存款被子女提領出來，沒有申報遺產，因此被國稅局補徵25.5萬元遺產稅。

財政部南區國稅局表示，審理遺產稅案件發現，轄區內一位老先生因梗塞性腦中風住院治療，且因失能導致臥床狀態；但是在老先生過世前一個月，其銀行帳戶款項300萬元有密集被提領出來的異常狀況。

經過國稅局向醫院查明老先生過世前一個月就診住院情形發現，並沒有請假紀錄，存款應該不是本人親自提領。詢問家屬，子女表示，存款是媽媽提領出來，全數用來支付父親的醫藥費。

南區國稅局表示，由於家屬拿出相關醫療單據僅45萬元，子女辯稱其餘款項是用來支付民間療法和宗教習俗法會，因此沒有收據證明。

南區國稅局指出，由於無法提供相關憑證供核，因此仍將老先生重病期間提領的300萬元，扣除已查得有單據證明的醫療費用45萬元後的餘額，併入遺產總額，補徵25.5萬元遺產稅。

南區國稅局表示，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領大額現金，繼承人應說明資金流向及用途，並將取得之合法憑證或相關單據，提供國稅局查核，以免遭到補稅；即使是配偶領取存款，雖無贈與稅問題，但因為財產移轉兩年內過世，仍要課徵遺產稅。

遺產稅國稅局財政部

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