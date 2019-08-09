前七月稅收1.5兆創新高 這三項創歷年同期新高

2019-08-09 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



財政部統計處今（9）日公布7月稅收，7月實徵淨額1,501億元，年減8.1%，截至7月為止，總稅收進帳1兆5,158億元，年增1.3%，持續創歷史新高，主要受益於營利事業所得稅的貢獻，營所稅、房屋稅、牌照稅都創歷年同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年7月營所稅實徵淨額27億元，較上年同月減少23.5%，主要原因是本期遇到大額退稅，累計前七月營所稅實徵淨額為3,961億元，較上年同期增加428億元或12.1%，主要是實施所得稅制優化方案，營所稅率由17%調升至20%，也成為今年貢獻稅收最主要的稅目。

前七月房屋稅與牌照稅實徵淨額分別為794億、631億，也達歷年同期新高，陳玉豐表示，房屋稅關係到全國的房屋持有率，主要成長從6月稅收出來；牌照稅反映出全國車輛登記數，自2017年開始就有連年成長的趨勢。

值得注意的是，前七月證交稅實徵淨額494億元，年減21.3%，是從2013年以來，年減幅及減少金額最大的一次，陳玉豐表示，今年1月至7月上市櫃股票平均每日成交值為1,338億元，7月則是1,372億元，全月證交稅實徵淨額83億元，其實表現尚可稱平穩，關鍵在於去年股市亮眼，同期平均每日成交值為1,672億元，比較基數較大，因此今年減幅也較明顯。

貨物稅方面，7月實徵淨額162億元，較上年同月增加1億元或0.7%，主因本月新車銷售熱絡，車輛類貨物稅增加3億元或3.8%，該項即達到73億元，然而累計前七月貨物稅實徵淨額1,029億元，車輛類貨物稅實徵405億元，較去年同期減少7億元或-1.7%，可見新車累計銷售狀況，仍較去年同期下滑。