二親等內買賣不動產 要申報贈與稅、提支付價款證明

2019-08-09 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



二親等以內的親屬間買賣不動產，即便是「交易」，不是「贈與」，民眾也要去申報贈與稅，取得國稅局核發的非屬贈與同意移轉證明書，比較能順利在地政機關辦理過戶。

南區國稅局官員說，國稅局沒有證明屬於交易、不必繳贈與稅的專用證明書，「民眾一律填寫贈與稅申報書表，註明是二親等間的交易，提出買賣契約，再附上支付價款證明即可。」支付價款的證明可以是轉帳、匯款單據或者支票等，總之就要證明付了款。曾經有案例，父親收了兒子的價款後，不久又把價款還給兒子，國稅局事後還是會抽查追蹤資金流向。

為免民眾不諳稅務，不小心繳了大筆的贈與稅，地政機關在民眾過戶前，現在會詢問交易對象是否為二親等，是的話，請先走一趟國稅局，拿到贈與稅的完稅證明或者非屬贈與案件的證明，再來辦理過戶。

過去這類交易案件都是事後查核，過戶後，國稅局再去選案查核有無涉及贈與稅。只是一旦過完戶，「視同贈與」已經成立，民眾想不繳贈與稅都不可能。

所以，內政部地政司官員表示，地政機關的把關等於給民眾一個檢視的機會，過戶前先去跑一趟國稅局，萬一要繳大筆贈與稅，交易不划算，可以後悔，取消交易。

南區國稅局今年親子交易主動申報贈與稅的案件多，但是相關法令規定並沒有改變，國稅局官員正納悶，詢問來申報的民眾後，才了解他們會來申報是地政機關的要求。一查網路，發現代書已把贈與稅的相關證明納入過戶要件中。

各國稅局開始宣導，只要是二親等間的不動產買賣，都要申報贈與稅。高雄國稅局表示，高雄市地政機關會把關，只要是二親等交易「都要」先申報贈與稅。

官員說，地政機關的要求來自遺產及贈與稅法的規定，第5條第1項第6款規定，「二親等以內親屬間財產之買賣，以贈與論。但能提出已支付價款之確實證明，且該已支付之價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得者，不在此限。」另外，同條第2項規定，「以顯著不相當之代價，讓與財產」，同樣以贈與論。若支付價款明顯低於市價，價差部分可能會被視為贈與。

什麼是二親等？官員教了個最容易的記法：直系往上是父母、（外）祖父母，直系往下是子女、（外）孫子女，旁系是兄弟姊妹。再記住夫妻一體，所以子女、孫子女的配偶、兄弟姊妹的配偶也算在內。

大家常會搞不清楚的是妯娌算不算二親等，官員說，兄弟姊妹的配偶也算在內，所以，妯娌算二親等。而堂（表）兄弟姊妹不在二親等內。