虛擬貨幣玩家必知！「挖礦」收入也要稅

2019-08-08 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



區塊鏈應用法律高峰論壇今（8）日登場，KPMG安侯建業會計師陳彩凰於活動中表示，常聽到的「挖礦」這種行為也涉及納稅的議題，主要端看月銷售額有沒有達到法定的起徵點，相關所得可能也有申報營利事業所得稅的義務。

陳彩凰表示，為了確保區塊公有鏈有足夠的參與者驗證交易，加密資產會提供代幣來作為參與者貢獻運算能力的獎勵，這種常態性參與區塊練上交易驗證並取得代幣者，常被暱稱為「礦工」（Miner）。

陳彩凰指出，礦工若出售這些獎勵代幣變現，可能符合「在境內銷售貨物或勞務」的法規要件，因此銷售額達到營業稅的起徵點，也就是貨物月銷售額達8萬元以上，或是勞務月銷售額達到4萬元以上，就應該登記稅籍納稅；此外，因採礦取得台灣來源所得，也要申報繳納營利事業所得稅。

陳彩凰表示，如果礦工在國內沒有固定營業場所或代理人，相關所得就要由給付款項方辦理扣繳，但當中可以再減除採礦設備折舊等成本費用，再計算所得額課稅；「採礦」取得的加密資產，也應以挖礦當日的加密資產公允市價，用以計算所得納稅。

陳彩凰表示，加密貨幣是全新的產業型態，且營運模式及運作態樣有特殊性，未來稅捐機關開始進行查核時，徵納雙方可能會有很多見解不同之處，相關主管機關也持續收集歐盟、英國、日本、美國、澳洲及韓國的在加密貨幣的定性規範，以及所得稅、營業稅的課稅規定，預期更完備的稅務處理規範會陸續發布。