雲端發票有這三大亮點 中獎機率特別高

2019-08-06 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



統一發票對獎已蔚為國民小確幸，不過隨著政府E化政策，雲端發票也成為最新的兌獎選項，用雲端發票可以享有三大好處，不僅不怕遺失及損毀，還能24小時線上兌獎，最重要的是還有500元、2,000元、100萬元等三項雲端專屬獎機會，中獎機會更高。

財政部台北國稅局表示，依據《統一發票給獎辦法》第11條第3款規定，統一發票若有破損不全、填載模糊不清而無法辨認的情形，就沒辦法領獎，必須要找原本開發票的商家幫忙，調出存根聯跟收執聯來證明，補印發票後才有辦法領獎。

官員說，最近有位王姓民眾拿到附有條碼與QRcode的電子發票證明聯，在當期發票中也幸運中獎，卻發現這張發票已經破損不全，雖然去找到原本開立發票的商家幫忙，重開了一張加註「補印」的發票給他兌獎，這樣做仍然是耗時費力。

國稅局建議，民眾可以在消費時就用手機載具等方式來儲存雲端電子發票，不用特別印出紙本電子發票，再透過財政部電子發票整合服務平台、統一發票兌獎APP等管道完成歸戶，就不會發生發票破損模糊及遺失等問題，如果有設定領獎帳戶，還可以享受免繳交印花稅的優惠，中獎獎金也會自動匯入指出帳戶。

財政部「統一發票兌獎APP」已經結合對獎、領獎、歸戶、捐贈及儲存五大功能，不同於許多金融機構只能在上班時間領獎，利用這個APP就能享有全獎項24小時線上兌獎服務。

官員表示，目前雲端發票還有2,000元、100萬元等項雲端專屬獎，中獎機率比一般發票還高，財政部也正在規畫，今年9-10月期的統一發票開獎日，還要增開500元雲端專屬獎，更有機會得到發票中獎的小確幸。