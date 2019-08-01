廠商買境外電商服務 須報稅

2019-08-01 02:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北報導



國內營業人、機關團體向Facebook、Apple等境外電商購買服務，要由購買方負責報繳該筆服務的營業稅，尤其是免辦稅籍登記的機關團體要注意，若與境外電商交易，應另填寫繳款書來申報。 國內營業人、機關團體向Facebook、Apple等境外電商購買服務，要由購買方負責報繳該筆服務的營業稅。 美聯社 分享 facebook

「電子勞務」涵蓋範圍廣，舉凡下載到電腦或行動裝置的軟體，或是線上遊戲、廣告，以及供線上瀏覽的視訊、電影、電視劇等，都屬於電子勞務的範疇，也是境外電商的銷售項目之一。

台北國稅局表示，境外電商銷售電子勞務的對象，如果是台灣境內的自然人，應由境外電商報繳營業稅；若銷售對象是境內營業人或機關團體時，報繳營業稅義務就落在買受方，也就是國內營業人或機關團體身上。

依照一般稅額計算方式，若採購的電子勞務是專供經營應稅貨物或勞務使用，可以免予繳納營業稅，大多數營業人都有機會符合此免稅條款。

若是銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業等，適用特種稅率的營業人，或是批發市場業者、小規模農產營業人等適用免稅規定的營業人，則沒有上述免稅條款，都要依法計算繳納電子勞務的營業稅額。

至於免辦稅籍登記的機關團體向境外電商購買電子勞務時，也需要負擔報繳營業稅的義務，必須另外填寫「408購買國外勞務營業稅繳款書」，而且與各類營業人相同，要在每個單數月15日向代收稅款機構繳納營業稅。