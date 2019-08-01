親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

政治獻金捐贈規範 四點不漏

2019-08-01 02:54經濟日報 記者程士華林彥呈／台北報導

總統、立委選舉在即，政治獻金捐贈前應注意資格、額度、期間與方式等四大面向，以免違法受罰；公司董監事若為政黨關係人士，也要注意內政部將修法揭露相關資訊。

內政部官員指出，每年違反《政治獻金法》而挨罰的類型，最常見的就是民眾超額捐贈，捐贈人首先要注意額度問題，對於同一候選人每年捐贈總額，個人不能超過新台幣10萬元，公司則不能超過100萬元；對於不同候選人捐贈，個人最多不能超過30萬元，公司不能超過200萬元。

資格方面，捐贈者以個人、政黨、人民團體及公司為限，但未滿20歲國民、有虧損尚未彌補的公司、與政府有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商，以及大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，都屬於不能捐贈的對象。官員指出，正在虧損的公司違法捐贈，這是每年違規案例的第二名。

捐贈政治獻金也要注意，合法的捐贈期限只到投票前一日，也就是明年1月10日；在捐贈方式上，捐贈者不得借他人名義捐贈；匿名捐贈，不能超過1萬元以上、超過10萬元以上的現金捐贈，必須要以支票或經由金融機構匯款來辦理。

值得注意的是，內政部已通過政治獻金法修正草案，未來廠商承辦政黨、政治團體或擬參選人的競選業務並收費，若公司內有董監事、經理人擔任對方黨職人員，或是身為對方黨職人員二等親以內的家屬，相關資訊都該由政黨、政治團體或擬參選人揭露，並由監察院存查並公開上網。

官員表示，這項修法對於個人參選人相對單純，應揭露的範圍只有本人的配偶及二親等以內家屬，但若是政黨或政治團體，不只是負責人，還包括則組織章程中所規定的每一位應選任人員，只要有關係人擔任損贈廠商的負責人、經理人或董監事，未來都將會攤在陽光下。

捐贈政治獻金注意事項 圖／經濟日報提供
捐贈政治獻金注意事項 圖／經濟日報提供
分享

政治獻金內政部新台幣
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

房產無償供營業用 要稅

2019-08-01 02:54

繼承存款繳稅 可多數決

2019-08-01 02:54

廠商買境外電商服務 須報稅

2019-08-01 02:54

群聯董座 違反證交法被起訴

2019-07-31 23:22

華映債權銀行 喊強制執行

2019-07-31 23:22

財經觀點／稅務海嘯來了 企業應有四大思考

2019-07-30 23:48

遠洋漁船免稅標準放寬

2019-07-30 23:19

外國人投資額審定 鬆綁

2019-07-30 23:19

房貸利息列舉扣除 增貸部分不可計入

2019-07-30 23:19

包租業開收據 免印花稅

2019-07-30 23:19

用這1招！ 5天拿到節能家電退稅

2019-07-28 08:00
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

育兒三項補助新制明日上路 蘇貞昌：讓家長更放心

2019-07-31 09:39

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通 最高享星巴克21%回饋

2019-07-31 09:00

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

Fed將開會 瑞銀：台灣百萬美元投資人最擔心3件事

2019-07-31 10:25

監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

2019-07-31 16:32

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

純網銀統統有獎 中華電、國票金小漲慶功

2019-07-31 12:34

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

工研院ICT TechDay 六大亮點超吸睛

2019-07-31 10:30

製造業景氣 連亮八顆「衰退」藍燈

2019-07-31 10:17

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中國信託銀行率先同業 打造全渠道數位平台

2019-07-31 18:17

開發金何時併中壽？中華信評預期：兩年內都維持分離

2019-07-31 10:27

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

工商團體拜會勞動部 當面喊「基本工資不要調漲」

2019-07-31 16:29

富邦金控 連兩年入選《Fortune》全球500大企業

2019-07-31 16:41

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

浩鼎財務長辭任 潤泰總裁特助陳志全暫代

2019-07-31 15:38

影／「好享退」全民退休投資專案申購啟動

2019-07-31 15:30

台灣人壽與高雄榮總合作區塊鏈理賠有成

2019-07-31 15:58

詹家姐妹拜會蔡明忠 分享勇奪溫網金盃喜悅

2019-07-31 17:41

成真咖啡 插旗台中大魯閣新時代購物中心

2019-07-31 20:06
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top