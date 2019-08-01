政治獻金捐贈規範 四點不漏

總統、立委選舉在即，政治獻金捐贈前應注意資格、額度、期間與方式等四大面向，以免違法受罰；公司董監事若為政黨關係人士，也要注意內政部將修法揭露相關資訊。

內政部官員指出，每年違反《政治獻金法》而挨罰的類型，最常見的就是民眾超額捐贈，捐贈人首先要注意額度問題，對於同一候選人每年捐贈總額，個人不能超過新台幣10萬元，公司則不能超過100萬元；對於不同候選人捐贈，個人最多不能超過30萬元，公司不能超過200萬元。

資格方面，捐贈者以個人、政黨、人民團體及公司為限，但未滿20歲國民、有虧損尚未彌補的公司、與政府有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商，以及大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，都屬於不能捐贈的對象。官員指出，正在虧損的公司違法捐贈，這是每年違規案例的第二名。

捐贈政治獻金也要注意，合法的捐贈期限只到投票前一日，也就是明年1月10日；在捐贈方式上，捐贈者不得借他人名義捐贈；匿名捐贈，不能超過1萬元以上、超過10萬元以上的現金捐贈，必須要以支票或經由金融機構匯款來辦理。

值得注意的是，內政部已通過政治獻金法修正草案，未來廠商承辦政黨、政治團體或擬參選人的競選業務並收費，若公司內有董監事、經理人擔任對方黨職人員，或是身為對方黨職人員二等親以內的家屬，相關資訊都該由政黨、政治團體或擬參選人揭露，並由監察院存查並公開上網。