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財產贈與配偶兩年內意外亡 未申報遺產稅被罰

2019-07-29 15:23經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

配偶之間移轉財產免贈與稅，但如果財產移轉兩年內過世，是要課徵遺產稅的。 本報系資...
配偶之間移轉財產免贈與稅，但如果財產移轉兩年內過世，是要課徵遺產稅的。 本報系資料庫
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配偶之間移轉財產免贈與稅，但如果財產移轉兩年內過世，是要課徵遺產稅的；有人因為配偶是意外過世，認為不是刻意規避遺產稅，未將配偶過世前兩年移轉的財產併入遺產課稅，因此遭到國稅局罰款90多萬元。

某甲在2017年間，生前把投資型保單解約金1,200萬元，從自己的A銀行帳戶電匯到配偶的B銀行帳戶，完成夫妻之間的贈與。因為這筆金額是配偶之間相互贈與的財產，根據遺產及贈與稅法第20條第6款規定，免計入贈與總額，無須繳納贈與稅，也就是俗稱的「免稅」。

但是某甲在2018年間死亡，配偶並未將這1,200萬元併入遺產，申報遺產稅，遭到眼尖的國稅局人員發現，認定為被繼承人甲對配偶乙過世前兩年內的贈與，依遺產及贈與稅法第15條規定，應視為甲的遺產，必須併入甲的遺產總額課稅。

配偶乙不服，申請複查，主張遺產及贈與稅法第15條第1項的制定，是為了預防被繼承人在死亡前兩年內，以贈與方式規避遺產稅，但是甲是因為意外死亡，沒有以贈與方式規避遺產稅的動機。

財政部台北國稅局表示，依照遺產及贈與稅法第15條第1項第1款規定，甲的這筆贈與財產應視為他的遺產，必須併入甲的遺產總額課徵遺產稅，不會因為甲的死亡原因為「意外」而有例外，復查決定駁回。

這個案例，因為乙漏報了1,200萬元遺產，根據遺贈稅法第45條規定，應按照漏稅額處以二倍以下罰鍰；按照「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」 ，短、漏報的財產如果是不動產、車輛或股票以外的財產，處短、漏報稅額的0.8倍。

以本案來說，1,200萬元遺產，稅率10%，短、漏報了120萬元遺產稅，遭到國稅局罰了90多萬元。

台北國稅局提醒，被繼承人死亡前二年內贈與配偶的財產，贈與時雖依遺產及贈與稅法第20條第6款規定，免計入贈與總額，無須繳納贈與稅，但應於遺產稅申報時，併入被繼承人遺產總額繳納遺產稅。

遺產稅贈與稅國稅局

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