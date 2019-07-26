境外資金子法出爐 排除產創租稅優惠

2019-07-26 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



境外資金匯回條例財政部子法今（26）日出爐，財政部定調，透過專法投資指定產業而適用的優惠稅率，將不得再享有諸如《產業創新條例》等相關租稅優惠。

財政部今日預告訂定「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法」草案，明訂個人及營利事業透過專法匯回境外資金並課稅，就不得再就同一投資事項，另外享有其他法令所定的租稅優惠。

官員說明，依據產創條例，若投資智慧機械或是5G設備可以享有租稅優惠，外界近來皆關切前述優惠是否能與境外資金專法優惠並用，但是若依據《納稅者保護法》與產創條例的精神，租稅優惠不得過度及重複給予，因此在今日預告的子法當中再次敘明，境外資金租稅優惠不得與其他租稅優惠並用。

台商匯回資金要先存入銀行專戶，由銀行代扣稅款並向國稅局報備，稅後資金受到分年度控管，控管期內僅可申請用作實質投資、其中25%可用於信託或全委投資、5%可提出自由運用，但是不得用於購置不動產。

草案中亦明訂，未依規定投資或操作，或是投資後仍有剩餘的情況，必須在申請投資期程結束後一個月內存戶指定專戶，否則將會依照20%稅率補徵稅款。官員表示，20%稅率為參考《所得稅法》與《所得基本稅額條例》規範而訂，鑑於匯回資金未必屬於所得性質，故於此條例中統一定性為20%，匯回時已繳稅款可以扣抵。

至於申請適用專法匯回資金應檢附文件，個人方面應檢附申請書、身分證明文件、受理銀行所要求的洗錢與資恐防制文件等三項；營利事業則要檢附四項文件，包括申請書、營利事業與境外轉投資事業的設立登記、洗錢與資恐防制文件，以及對境外轉投資事業具影響力的相關證明文件，包括轉投資公司的財報、股東會或董事會議事錄等。

提出申請後，國稅局等稽徵機關將會同受理銀行進行聯合審查，依據申請方是否適格、資金來源正否符合洗錢與資恐防制規定、資料內容是否屬實等三個要件進行審查。