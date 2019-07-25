親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

私菸案華航空品部組長 20萬交保

娃娃機熱度大減？上半年稅籍僅多700多家

2019-07-25 18:58經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部今（25）日發布娛樂稅統計通報，近年娛樂稅全年稅收規模多在16億元左右，其中值得注意的是，娃娃機稅籍家數成長速度已經大幅減緩，有別於前兩年屢屢呈現倍數成長，截至今年上半年娃娃機稅籍家數共8,931家，僅較去年底增700多家。

觀察近年來娃娃機稅籍家數變化，2015年、2016年稅籍家數僅兩千多家，到了2017年翻倍成長到四千多家，2018年再度倍增到八千多家，成長幅度驚人。不過近期娃娃機傳出逃亡潮，逐漸趨近飽和狀態，今年上半年僅較去年底增加700多家。

財政部統計，截至今年上半年，娃娃機稅籍家數以桃園市中壢區248家，冠居全國，前六月實徵淨額已達800萬元。

相較於娃娃機仍呈現成長，KTV、電動玩具以及網咖等稅籍家數都呈現下滑，又以網咖減少四成最多，主要與智慧型手機普及、APP遊戲多元有關。

從各稅源比重觀察，今年上半年仍以KTV占20%最高，娃娃機占19.6%居次；與2015年比較，娃娃機比重上升17個百分點，增幅最大，KTV、高爾夫球受到擠壓，導致比重下滑。

財政部表示，近年娛樂稅稅收規模多在 16 億元左右，是地方政府重要稅收。今年上半年娛樂稅實徵淨額9億元，年增8.5%，又以新北市稅收1.5 億元最多，台北市1.3億元居次，六都占全國娛樂稅稅收超過七成，且成長力道高於非直轄市地區。

財政部智慧型手機
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

娛樂型態轉變：在家玩手遊、出門抓娃娃

2019-07-25 15:50

法國徵數位服務稅 我不跟進

2019-07-24 23:15

獨資商號換負責人 前後任須報營業稅

2019-07-24 23:15

資金匯回專法 拚Q4上路

2019-07-24 23:15

投資證券期貨損失 企業按年列報減除

2019-07-24 23:15

千興購料糾紛 遭索賠4,500萬

2019-07-24 01:18

房屋部分樓層供自住 可申請占比換算計稅

2019-07-24 00:19

境外電商明年沒開發票 罰

2019-07-24 00:19

伙食費超額申報 不予認列

2019-07-24 00:19

貿易戰下的避風港 台商前進越南須留意哪些重點？

2019-07-23 12:04

營業稅電子申報改格式

2019-07-23 01:42

七成台企面臨交棒壓力

2019-07-22 23:23

境外財產傳承 當心雙重課稅

2019-07-22 23:23

是否廢除印花稅 行政院：財政部尚未提案

2019-07-22 14:07

住宅補貼申請今日開跑 哪些人可受惠？

2019-07-22 10:55
看更多

熱門文章

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

半導體矽晶圓出貨 六季低點

2019-07-25 00:25

日韓貿易戰 威脅電子鏈

2019-07-25 00:25

BIO：台灣生技 擁兩大優勢

2019-07-24 23:41

學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51

蘋果陸製產品申請免關稅… 凸顯台廠不可取代

2019-07-25 00:18

兆豐產險人事異動 總經理由游建烽接任

2019-07-24 21:08

經長看日韓衝突 DRAM有轉單效益

2019-07-25 00:24

名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07

玉山銀 勇奪三個第一

2019-07-24 23:39

工研院打造5G基地台生態系

2019-07-24 23:21

車商攻旅遊車 新款搶市

2019-07-25 00:26

台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37

財團法人買基金ETF 爭取鬆綁

2019-07-25 00:12

中高齡定期契約簽多久 由勞資協商

2019-07-24 23:52

南海雙子星遭駁 于品海：所有台灣投資喊停

2019-07-25 17:02

資金匯回專法 拚Q4上路

2019-07-24 23:15

國銀搶高端客 推頂級財管

2019-07-25 00:09

股市資金動能強 貨幣「黃金交叉」續航

2019-07-25 00:12

友達加碼投資星耀能源

2019-07-25 01:28

把雙子星變國安議題 于品海：因無法硬套我們是陸資

2019-07-25 17:21

蔡英文：生物科技將帶動下一波產業經濟成長

2019-07-25 11:21

法國徵數位服務稅 我不跟進

2019-07-24 23:15

雙子星遭駁回 于品海：菸可以變國安議題、樓也可以

2019-07-25 17:06

資策會新應用上秀…處處驚喜

2019-07-24 23:22

華碩智慧保全 星國報捷

2019-07-24 23:20

資策會40歲 「數位化育」出擊

2019-07-24 23:22

現金股利發放潮！企業搬錢大作戰 活存餘額創歷史新高

2019-07-24 20:06

6月發股息潮 活存飆高

2019-07-25 00:10

操盤手涉嫌用LINE炒股 金管會盯上壽險公司列金檢重點

2019-07-24 20:03

工研院提前布局5G 提升台灣產業地位

2019-07-24 23:21

立委質疑南海入股陽信 于品海：就是買公發公司股分

2019-07-25 16:55

娛樂型態轉變：在家玩手遊、出門抓娃娃

2019-07-25 15:50

四年投入近95億元 政院推動「投資青年就業方案」

2019-07-25 13:29

國泰人壽、陸家嘴信託 重啟結盟

2019-07-24 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top