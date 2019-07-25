娃娃機熱度大減？上半年稅籍僅多700多家

2019-07-25 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部今（25）日發布娛樂稅統計通報，近年娛樂稅全年稅收規模多在16億元左右，其中值得注意的是，娃娃機稅籍家數成長速度已經大幅減緩，有別於前兩年屢屢呈現倍數成長，截至今年上半年娃娃機稅籍家數共8,931家，僅較去年底增700多家。

觀察近年來娃娃機稅籍家數變化，2015年、2016年稅籍家數僅兩千多家，到了2017年翻倍成長到四千多家，2018年再度倍增到八千多家，成長幅度驚人。不過近期娃娃機傳出逃亡潮，逐漸趨近飽和狀態，今年上半年僅較去年底增加700多家。

財政部統計，截至今年上半年，娃娃機稅籍家數以桃園市中壢區248家，冠居全國，前六月實徵淨額已達800萬元。

相較於娃娃機仍呈現成長，KTV、電動玩具以及網咖等稅籍家數都呈現下滑，又以網咖減少四成最多，主要與智慧型手機普及、APP遊戲多元有關。

從各稅源比重觀察，今年上半年仍以KTV占20%最高，娃娃機占19.6%居次；與2015年比較，娃娃機比重上升17個百分點，增幅最大，KTV、高爾夫球受到擠壓，導致比重下滑。

財政部表示，近年娛樂稅稅收規模多在 16 億元左右，是地方政府重要稅收。今年上半年娛樂稅實徵淨額9億元，年增8.5%，又以新北市稅收1.5 億元最多，台北市1.3億元居次，六都占全國娛樂稅稅收超過七成，且成長力道高於非直轄市地區。