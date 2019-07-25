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娛樂型態轉變：在家玩手遊、出門抓娃娃

2019-07-25 15:50聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部統計近年來稅籍變化，因智慧手機普及、App遊戲多元，愈來愈少人上網咖打電動，和104年底相比，今年6月底網咖家數衰退4成。相對娃娃機家數則逐年增加，和104年底相比，今年6月底娃娃機家數成長3.4倍，尤其桃園市中壢區最風行。在家玩手遊、出門抓娃娃的新娛樂生活型態儼然成形。

財政部統計處指出，近年娛樂稅稅收規模多在16億元左右，今年上半年實徵淨額9 億元，年增8.5%，以新北市1.5億元最多，台北市1.3億元居次，6都占全國娛樂稅稅收7成3，是主要稅源地區，且自106年以來，成長力道都高於非直轄市地區。

觀察各稅源占娛樂稅稅收比重，統計處分析，今年上半年娛樂稅稅收以KTV為首，占2成，稅收1.9億元；排名第二的是娃娃機，占19.6%，稅收1.8億元。

與104年相較，娃娃機的娛樂稅稅收占比上升17個百分點，增幅最大，與第一名的KTV僅有一步之遙；KTV、高爾夫球受到娃娃機擠壓，所以稅收占比下滑。

從稅籍登記來看，近年KTV、電動玩具、網咖等家數皆呈下滑，今年6月底與 104 年底比較，以網咖減少4成最多，而娃娃機稅籍家數則逐年增加，截至6 月底為8931 家，底成長3.4倍。

統計處指出，至今年6月底，娃娃機家數以桃園市中壢區248家居全國之首，累計1-6月娛樂稅實徵淨額已達800萬元。與104年底相較，也是以桃園市中壢區增加216家最多，其次為新北市板橋區增170家、新莊區增160家。

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